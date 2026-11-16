Cuando fallece un pensionista, la mensualidad del mes de su muerte se reconoce por su importe completo.

El fallecimiento de un pensionista en España plantea una serie de trámites administrativos y económicos para sus familiares, especialmente cuando existen cantidades pendientes de cobro. La Seguridad Social establece que los herederos pueden reclamar determinados importes que correspondían al beneficiario antes de su muerte.

De acuerdo con las disposiciones sobre el devengo y abono de las pensiones publicadas por la Seguridad Social, la mensualidad correspondiente al mes del fallecimiento se paga de manera íntegra, independientemente del día en que se produzca la defunción.

Además, el artículo 4 de la Orden de 25 de junio de 2001, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regula la liquidación de las pagas extraordinarias pendientes cuando se extingue el derecho a una pensión. Esta disposición permite calcular la parte proporcional que corresponde hasta el mes del fallecimiento.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dispone de un procedimiento específico para solicitar estas cantidades cuando quedan pendientes de pago. El trámite, denominado Prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento, permite gestionar los importes que correspondían al titular y que deben liquidarse tras su muerte.

¿Qué cantidades pueden cobrar los familiares de un pensionista fallecido?

La Seguridad Social establece que las pensiones se abonan por mensualidades naturales y, con carácter general, se distribuyen en 14 pagas anuales: 12 ordinarias y dos extraordinarias, correspondientes a junio y noviembre.

La Seguridad Social establece que los herederos pueden reclamar determinados importes que correspondían al beneficiario antes de su muerte. Shutterstock

Cuando fallece un pensionista, la mensualidad del mes de su muerte se reconoce por su importe completo. Por ejemplo, si una persona que percibe una pensión de 1200 euros fallece el 10 de noviembre, le corresponde la mensualidad íntegra de 1200 euros, aunque haya fallecido durante los primeros días del mes.

Además, los herederos pueden tener derecho a la parte proporcional de la paga extraordinaria que el beneficiario haya generado hasta su fallecimiento. Para calcularla, la Seguridad Social aplica las siguientes reglas:

Paga extraordinaria de junio: se calcula desde diciembre del año anterior hasta el mes del fallecimiento, cuando este se produce entre diciembre y mayo.

Paga extraordinaria de noviembre: se calcula desde junio hasta el mes del fallecimiento, cuando este ocurre entre junio y noviembre.

Importe proporcional: corresponde una sexta parte de la paga extraordinaria por cada mes computable, incluido el mes del fallecimiento.

En las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las pagas extraordinarias se encuentran prorrateadas entre las 12 mensualidades ordinarias.

Estas condiciones figuran en la información oficial sobre el devengo y abono de las pensiones publicada por la Seguridad Social.

¿Cómo pueden solicitar los herederos la última pensión de un familiar fallecido?

El procedimiento depende de la fecha en que se registre el fallecimiento y de la situación de la cuenta bancaria del pensionista.

Cuando la defunción se registra antes de que se emita la siguiente nómina mensual, la Seguridad Social ingresa automáticamente la liquidación correspondiente en la cuenta bancaria del fallecido. Esta operación incluye la mensualidad íntegra del mes de su muerte y la parte proporcional de la paga extraordinaria que corresponda.

En cambio, cuando el fallecimiento se registra después de la emisión de la nómina del mes siguiente, la Administración gestiona la devolución de la mensualidad abonada indebidamente. En esta situación, los herederos deben solicitar la liquidación de la paga extraordinaria pendiente.

Cuando fallece un pensionista, la mensualidad del mes de su muerte se reconoce por su importe completo. Shutterstock

También es necesario presentar una solicitud cuando la cuenta bancaria del pensionista se encuentra cancelada y, por ese motivo, el importe correspondiente queda pendiente de abono.

Para gestionar estas cantidades, los interesados pueden acceder al servicio oficial de la Seguridad Social: Solicitar prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento.

Por otra parte, la Seguridad Social recuerda que el fallecimiento debe comunicarse al INSS dentro de los 30 días hábiles siguientes a la defunción. Las cantidades abonadas por períodos posteriores al mes del fallecimiento están sujetas a devolución, conforme a las disposiciones sobre cobros indebidos.

De esta manera, los herederos pueden recuperar los importes pendientes que correspondían al pensionista, de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por la Administración.