El Gobierno de Andalucía mantiene durante 2026 las bonificaciones al transporte público, con beneficios específicos para menores de edad, jóvenes y usuarios habituales.

Entre las medidas destaca la gratuidad para los niños y adolescentes incluidos en el Bono Gratuito Infantil, una iniciativa destinada a facilitar los desplazamientos y reducir los gastos de las familias.

Según informó la Junta de Andalucía, las ayudas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con el Real Decreto-ley 17/2025. El programa también contempla descuentos del 50% para jóvenes de hasta 30 años y rebajas del 40% para otros usuarios de abonos y títulos multiviaje.

Qué transportes y abonos son gratuitos para los menores de 15 años en Andalucía

La gratuidad se aplica a los servicios de transporte público integrados en la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía. Para acceder al beneficio, los menores deben disponer de la Tarjeta Joven de Transporte, sobre la que se aplica el Bono Gratuito Infantil.

Dos malagueñas en el interior de la réplica de un vagón del futuro metro de Málaga. Fuente: EFE/Jorge Zapat

El sistema permite utilizar los servicios metropolitanos adheridos mediante recargas gratuitas de saldo. Cada vez que el beneficiario valida su tarjeta, se descuenta el importe correspondiente al trayecto, que queda cubierto por la bonificación. De esta manera, las familias pueden utilizar los servicios incluidos durante el periodo de vigencia de la ayuda.

Además, la Junta mantiene otras bonificaciones para los usuarios del transporte público andaluz:

Menores beneficiarios del Bono Gratuito Infantil: gratuidad del 100% en los servicios metropolitanos incluidos.

Jóvenes de entre 15 y 30 años: descuento adicional del 50% mediante la Tarjeta Joven de Transporte.

Resto de usuarios: reducción del 40% en los abonos y títulos multiviaje incluidos, como la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de metro y los abonos de operadores interurbanos adheridos.

Estas últimas bonificaciones se financian mediante aportaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la Junta de Andalucía.

Cómo solicitar la tarjeta para viajar gratis en Andalucía hasta diciembre de 2026

Para acceder al Bono Gratuito Infantil durante 2026, la documentación oficial establece como beneficiarios a los menores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026, con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España.

La solicitud del Bono Gratuito Infantil y de la Tarjeta Joven de Transporte se realiza mediante un procedimiento único. Una vez concedida la tarjeta, el sistema aplica la bonificación correspondiente según la fecha de nacimiento del titular.

Los menores que ya disponen de la Tarjeta Joven y cumplen los requisitos pueden continuar con el beneficio durante 2026. En el caso de las familias numerosas que cuentan con una tarjeta de transporte específica, es posible incorporar la bonificación juvenil a la tarjeta existente mediante el procedimiento correspondiente.

La gratuidad permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha que establece la documentación oficial de los Consorcios de Transporte de Andalucía. Las familias pueden consultar las condiciones de utilización y los trámites en los canales oficiales de la Junta de Andalucía.