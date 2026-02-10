España se prepara para un episodio meteorológico crítico debido al paso de la borrasca Marta. Una fuerte tormenta descargará con violencia en gran parte del territorio, generando un auténtico “muro de agua”. La AEMET ha emitido avisos de nivel naranja y amarillo ante el riesgo inminente. Esta situación de lluvias intensas se mantendrá activa durante al menos tres jornadas consecutivas en varias zonas. Las lluvias intensas impactarán especialmente con el tercio occidental y el centro peninsular con un muro de agua que dejará acumulados históricos. Precisamente, Galicia y el norte de Extremadura recibirán la mayor descarga de esta fuerte tormenta persistente. Vale destacar que los suelos, ya saturados por frentes anteriores, podrían no absorber tal cantidad de líquido de forma eficiente. Hacia el interior, provincias como Ávila, Segovia y Madrid verán cielos cubiertos y precipitaciones constantes. La fuerte tormenta avanzará desde el Atlántico barriendo toda la meseta durante las próximas horas. En estas provincias del país, el riesgo de inundaciones urbanas es elevado debido a la intensidad del frente. Se recomienda limpiar desagües y evitar zonas bajas que sean propensas a inundarse fácilmente. En el sur, Andalucía sufrirá el impacto de esta fuerte tormenta con especial fuerza en Grazalema y Cádiz. Se prevé que las lluvias intensas se mantengan sin pausa, acumulando más de 100 litros por metro cuadrado. Otras provincias del país como Jaén y Granada también verán precipitaciones muy significativas. El temporal se sentirá con fuerza en los valles de los grandes ríos del cuadrante sur. El panorama se complica por la combinación de precipitaciones abundantes y un ascenso de las temperaturas. Este fenómeno de fuerte tormenta llega acompañado de fuertes ráfagas de viento en el litoral y zonas altas. Las autoridades piden extremar la precaución ante posibles inundaciones rápidas en las provincias del país más expuestas. La visibilidad será muy reducida en carretera, lo que aumenta el peligro para los conductores. Según los datos de la agencia EFE, el temporal no solo traerá agua, sino también un fenómeno peligroso. La subida térmica provocará un rápido deshielo de la nieve acumulada en los sistemas montañosos. Este factor, unido a la fuerte tormenta, incrementará el caudal de los ríos de forma preocupante. Es vital mantenerse informado sobre la evolución de esta borrasca atlántica que atraviesa la península hoy. La AEMET mantiene hoy la alerta naranja en tres comunidades autónomas por riesgo importante: Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las zonas con avisos más severos ante la fuerte tormenta. En estas zonas, las lluvias intensas vendrán acompañadas de un temporal marítimo de gran impacto. Se esperan olas de hasta seis metros de altura en las costas gallegas y andaluzas hoy. En otras once comunidades, la alerta amarilla permanece activa por viento, lluvia o granizo. Esta situación de inestabilidad es generalizada y afecta a la seguridad de miles de ciudadanos. Una fuerte tormenta eléctrica podría aparecer de forma súbita en el nordeste durante la tarde. Por ello, la alerta se extiende también a Cataluña y Aragón por el riesgo de crecidas repentinas.