La cotización del Ethereum este miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.633,59 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,71% en comparación con el día de ayer. En los últimos tres días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha permanecido estable. Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Ethereum está ganando valor, lo que podría indicar un creciente interés en las criptomonedas. En la última semana, Ethereum registró una variación del -2.69% y en el último año acumuló un retroceso del -49.14%. Esta evolución refleja una tendencia claramente bajista, con rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo y una pérdida sustancial de valor en el periodo anual. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 29.01 %, es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.16 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.