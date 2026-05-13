España, Francia y Reino Unido endurecieron los controles sanitarios tras los brotes detectados en cruceros internacionales. Las autoridades advierten que romper aislamientos o cuarentenas podría derivar en multas, investigaciones judiciales e incluso penas de prisión en los casos más graves. La preocupación creció en Europa después de que el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius dejara fallecidos, un caso positivo confirmado en España y una paciente francesa en estado crítico. En paralelo, otro crucero permanece bajo vigilancia sanitaria en Burdeos tras la muerte de un pasajero y decenas de casos con síntomas de gastroenteritis aguda. Las autoridades sanitarias europeas reforzaron los protocolos epidemiológicos y endurecieron las advertencias para quienes incumplan medidas de aislamiento sanitario o cuarentena obligatoria en medio de la alerta por enfermedades contagiosas. La ministra de Sanidad de España, Mónica García, confirmó que los pasajeros vinculados al brote de hantavirus permanecen bajo seguimiento epidemiológico estricto y recordó que “epidemiológicamente hablando, nos podemos esperar cualquier cosa”. En España, incumplir una cuarentena obligatoria puede derivar en consecuencias económicas, administrativas e incluso penales si las autoridades consideran que existió riesgo para terceros o desobediencia a órdenes sanitarias. En el caso del hantavirus del MV Hondius, el nuevo protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública establece: Las autoridades sanitarias dejaron claro que las medidas son obligatorias mientras dure el periodo de vigilancia epidemiológica. Entre las posibles consecuencias para quienes incumplan aislamientos o cuarentenas se encuentran: Las autoridades sanitarias consideran especialmente graves situaciones como: En los casos más graves podrían investigarse: Las autoridades sanitarias remarcan que el objetivo principal de las cuarentenas es cortar las posibles cadenas de transmisión y evitar nuevos brotes. España confirmó un caso positivo de hantavirus en uno de los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius. El paciente permanece aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. Según explicó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el afectado continúa con síntomas respiratorios y febrícula, aunque se encuentra estabilizado. Mientras tanto, los otros trece pasajeros españoles continúan en cuarentena y bajo controles médicos constantes. El protocolo sanitario establece que son considerados contactos estrechos quienes: Además, las autoridades españolas revisarán la situación sanitaria a los 28 días desde el inicio de la cuarentena, aunque el aislamiento máximo previsto es de 42 días. La ministra francesa de Salud, Stéphanie Rist, aseguró que Francia, Reino Unido y España mantendrán una estrategia coordinada para “bloquear esta cadena de transmisión”. En paralelo, el crucero Ambition permanece bajo vigilancia en Burdeos después de que un pasajero británico mayor de 90 años muriera y unas 50 personas presentaran vómitos y diarrea. Las autoridades francesas informaron que: La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania aclaró que este brote “no tiene relación alguna” con el hantavirus detectado en el MV Hondius. Mientras Europa intenta evitar nuevas cadenas de contagio, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre los pasajeros de ambos cruceros y endurecen las advertencias para quienes incumplan aislamientos y cuarentenas en medio de la alerta epidemiológica.