La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 13 de mayo de 2026 en España es de 92.518,25 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,41%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha tenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro mantiene su valor sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la cotización de Bitcoin registró una leve caída del -1.65%, mientras que en el último año acumuló un descenso más pronunciado del -28.83%. Esta evolución indica una rentabilidad negativa en ambos periodos, con pérdidas moderadas en el corto plazo y significativas en el largo plazo para los inversores que mantuvieron posiciones. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 25.21%, es menor que la volatilidad anual del 35.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.