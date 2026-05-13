El gesto de Brigitte Macron a Emmanuel Macron en Vietnam vuelve a ocupar espacio en la prensa internacional. La escena se hizo viral en mayo de 2025, cuando las cámaras captaron a la primera dama francesa llevando sus manos al rostro del presidente al abrirse la puerta del avión oficial. En ese momento, Macron negó que se tratara de una pelea. Dijo que ambos estaban bromeando y criticó las versiones que presentaban el video como una crisis matrimonial. Ahora, un nuevo libro reactivó el caso con una versión distinta, que menciona mensajes, una actriz franco-iraní y una tensión dentro de la pareja presidencial francesa. El episodio volvió al centro de la escena por Un couple (presque) parfait, una investigación del periodista Florian Tardif, vinculado a Paris Match. El libro repasa la historia de Emmanuel y Brigitte Macron, desde el inicio de su relación hasta los momentos más comentados de su vida pública. Según la versión atribuida al libro, la cachetada a Macron habría ocurrido tras una tensión por mensajes entre el presidente francés y la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani. Tardif sostiene que fuentes cercanas hablaron de una relación “platónica” que habría durado varios meses. También afirma que algunos intercambios habrían molestado a Brigitte. El dato generó fuerte repercusión porque conecta tres elementos de alto impacto: el video viral de Macron, una posible crisis íntima y una figura del cine internacional. Sin embargo, la versión no fue confirmada por el Elíseo. Además, el entorno de Brigitte Macron negó que ella revisara el teléfono de su marido o que el gesto se explicara por un mensaje. Farahani también negó antes cualquier relación romántica con Emmanuel Macron. La actriz franco-iraní, nacida en Irán y radicada en Francia, ya había rechazado rumores sobre un vínculo sentimental con el presidente. Por eso, el nuevo dato debe leerse como una versión periodística incluida en un libro, no como un hecho probado. La pregunta sobre la energía de una cachetada no tiene una respuesta exacta a partir de un video. Para calcularla con precisión habría que conocer la velocidad de la mano, la masa efectiva del movimiento, el tiempo de contacto, el ángulo del impacto y cuánto se amortiguó el golpe. Aun así, se puede hacer una estimación física simple. Una cachetada se puede aproximar con la fórmula de energía cinética: energía igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Si se toma una masa efectiva de entre 0,5 y 1 kilo, que incluye mano y parte del antebrazo, y una velocidad aproximada de entre 5 y 10 metros por segundo, el resultado queda entre 6 y 50 joules. Traducido a kilojulios, esa cifra equivale a entre 0,006 y 0,05 kilojulios. Es decir, incluso una cachetada fuerte suele estar lejos de un kilojulio completo. En términos físicos, hablar de “decenas de joules” es más preciso que hablar de “kilojulios”. También hay una diferencia clave entre fuerza y energía. La energía indica cuánto movimiento llevaba la mano al momento del impacto. La fuerza, en cambio, depende del tiempo de contacto y de la desaceleración. Sin esos datos técnicos, lo más prudente es hablar de cálculo físico del golpe y de energía estimada. La escena original ocurrió durante la llegada de Emmanuel y Brigitte Macron a Vietnam, en mayo de 2025. El presidente francés iniciaba una gira diplomática por el sudeste asiático. Al abrirse la puerta del avión, se vio el gesto de Brigitte hacia el rostro de Macron. Él pareció sorprenderse, pero luego sonrió y continuó con la actividad oficial. El entorno presidencial intentó restarle importancia desde el primer momento. Macron dijo después que él y su esposa estaban bromeando. También denunció que el video había sido usado para alimentar rumores y lecturas exageradas sobre su matrimonio. Esa explicación buscó cerrar el episodio, pero no evitó que las imágenes siguieran circulando. La publicación del libro de Florian Tardif cambió el marco de lectura. Ya no se trata solo de un gesto captado por una cámara, sino de una escena que algunos medios vuelven a vincular con la vida privada del presidente francés. La reacción del entorno de Brigitte y la negación de Farahani muestran que el caso sigue rodeado de versiones enfrentadas. El interés público también se explica por la exposición permanente de la pareja Macron. Desde hace años, Emmanuel y Brigitte son objeto de rumores, ataques personales y especulaciones. En ese contexto, cualquier gesto público adquiere una dimensión mayor para la pareja presidencial francesa. El libro suma ahora una hipótesis nueva, mientras las partes mencionadas niegan los elementos centrales de esa versión.