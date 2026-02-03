Se acerca la "tormenta del siglo": alertan por lluvias torrenciales, vientos fuertes y bruscos cambios de temperatura en todo el país.

El clima en España hoy está condicionado por la llegada de varios frentes que mantienen la inestabilidad generalizada. Lluvias, nieve y fuertes rachas de viento afectan a gran parte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología advierte sobre alertas activas en numerosas comunidades.

El pronóstico del clima en España confirma una jornada compleja, con especial impacto en zonas costeras y de montaña. El escenario obliga a extremar precauciones por fenómenos adversos persistentes.

Dónde lloverá hoy en España

El clima en España hoy dejará precipitaciones en amplias zonas de la península y Baleares. La Aemet indicó que “la llegada de varios frentes mantendrá hoy la inestabilidad generalizada en la península y Baleares”.

Las lluvias afectarán a la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineos. En Galicia y el oeste de Andalucía podrán registrarse chubascos localmente fuertes, acompañados de granizo.

Al final del día, las precipitaciones se intensificarán en el suroeste peninsular. Este patrón refuerza un pronóstico del clima en España marcado por episodios persistentes.

Cuál es el pronóstico en cada comunidad autónoma

El clima en España hoy presenta variaciones según cada territorio, aunque la inestabilidad es generalizada. La Aemet detalló el siguiente pronóstico por comunidades autónomas:

Galicia : “ chubascos generalizados y probables nevadas a partir de los 900/1000 metros ”. Temperaturas en descenso y rachas muy fuertes en el litoral.

Asturias : cielos nubosos con precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde. Nieve desde los 1000/1200 metros y viento con rachas intensas en la costa.

Cantabria : nubosidad persistente y posibles lluvias débiles en el interior. Cota de nieve en torno a los 1000 metros y descenso de temperaturas.

País Vasco : intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en Álava. Viento flojo a moderado con rachas fuertes en zonas expuestas.

Castilla y León : precipitaciones débiles que se generalizarán por la tarde. La cota de nieve subirá de 900 a 1400 metros y habrá heladas en la meseta.

Comunidad de Madrid : cielos nubosos con precipitaciones débiles. La nieve aparecerá desde los 1100/1200 metros y las temperaturas irán en descenso.

Castilla-La Mancha : lluvias débiles y dispersas, más intensas al final del día. Cota de nieve en torno a 1100/1200 metros y viento con rachas fuertes.

Aragón : intervalos nubosos con precipitaciones en el Pirineo y el sistema Ibérico. Acumulaciones significativas de nieve por encima de los 1100 metros.

Cataluña : nubosidad en el Pirineo con posibles nevadas desde los 1000/1200 metros. Temperaturas en descenso y viento moderado en el litoral.

Extremadura : cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve entre 1100 y 1500 metros y rachas fuertes de viento.

Comunidad Valenciana : cielos poco nubosos con lluvias débiles en el interior. Nieve desde los 900/1000 metros y heladas puntuales.

Región de Murcia : intervalos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales. Descenso térmico y viento moderado en el litoral.

Islas Baleares : intervalos nubosos con chubascos aislados por la tarde, incluso en forma de granizo. Temperaturas en descenso.

Andalucía : precipitaciones generalizadas y viento intenso. La Aemet advierte rachas de “hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho y en la ciudad autónoma de Ceuta”.

Canarias: intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Viento disminuyendo a flojo y baja probabilidad de lluvias.

Qué se espera para el clima de esta semana

El pronóstico del clima en España anticipa varios días de inestabilidad. La entrada de una masa de aire húmeda mantendrá cielos muy nubosos en gran parte del país.

Las temperaturas máximas tenderán a descender, salvo excepciones puntuales. Las mínimas también bajarán en el nordeste peninsular, con heladas en zonas de montaña.

La persistencia de frentes atlánticos sugiere un escenario variable. El clima en España hoy es solo el inicio de una semana marcada por contrastes.

Qué provincias están bajo alerta

Según informó la Aemet, “siete comunidades autónomas están en alerta por nevadas, viento, tormentas y temporal marítimo”. Dos de ellas, Galicia y Andalucía, se encuentran en nivel naranja por riesgo importante. Ceuta también mantiene aviso naranja por fuertes rachas.

Galicia mantiene alerta naranja por temporal marítimo. Se esperan “olas de hasta 6 metros en A Coruña y Pontevedra”, con vientos marinos intensos.

Andalucía y Ceuta también están en nivel naranja por viento. En el litoral gaditano, las rachas podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Otras comunidades, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, permanecen en alerta amarilla por nevadas. En Canarias, el temporal marítimo dejará olas de hasta 4 metros, según la Aemet.