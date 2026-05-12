Después del puente del 1 de mayo, muchos trabajadores en España ya revisan el calendario laboral para conocer cuál será el próximo descanso largo de 2026. El 15 de mayo aparecerá marcado como festivo en distintos municipios y permitirá crear un nuevo puente de tres días para miles de personas. La fecha coincidirá con la celebración de San Isidro Labrador y caerá en viernes, algo que facilitará un fin de semana largo sin necesidad de pedir vacaciones adicionales. Sin embargo, el feriado no se aplicará en toda España y dependerá del calendario laboral de cada ciudad. Madrid será el principal foco de este festivo del 15 de mayo. La capital tendrá jornada no laborable y durante esos días se organizarán actividades populares, conciertos, programación cultural y celebraciones tradicionales vinculadas a San Isidro. El 15 de mayo se celebra San Isidro Labrador, una de las festividades más importantes para la Comunidad de Madrid y especialmente para la capital española. En 2026, la fecha caerá en viernes y eso permitirá generar un puente de tres días para muchos trabajadores. El calendario laboral incluirá este festivo en Madrid capital y también en otros municipios madrileños que incorporarán la jornada como fiesta local. Entre ellos aparecerán localidades como Alcobendas, Colmenarejo y Morata de Tajuña. Además del impacto laboral, San Isidro movilizará miles de personas por las celebraciones culturales y populares. Durante esos días habrá actos tradicionales, programación especial y actividades vinculadas a una de las festividades más reconocidas de Madrid. El puente del 15 de mayo beneficiará principalmente a los trabajadores que tengan reconocido el festivo dentro de su calendario laboral municipal. Al caer en viernes, quienes trabajen de lunes a viernes podrán enlazar tres días consecutivos de descanso. Madrid concentrará gran parte de la actividad relacionada con el festivo del 15 de mayo. La ciudad organizará conciertos, actividades populares y eventos culturales en distintos puntos, especialmente en la tradicional Pradera de San Isidro. El puente también tendrá impacto en el turismo y en la actividad comercial vinculada al ocio y la gastronomía. Muchos trabajadores aprovecharán el descanso para permanecer en la ciudad o realizar escapadas cortas durante el fin de semana largo. Además, el hecho de que el 15 de mayo caiga en viernes convertirá a este festivo en uno de los más esperados del calendario laboral de la Comunidad de Madrid durante 2026. El calendario laboral de 2026 todavía incluye varias fechas no laborables comunes en toda España. Estos son los próximos festivos nacionales confirmados: