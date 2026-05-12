Tener el pasaporte en vigor es una condición básica para viajar sin contratiempos. Antes de comprar un billete, reservar alojamiento o iniciar un trámite migratorio, conviene revisar la fecha de caducidad del documento y las exigencias del país al que se quiere entrar. En España, el Ministerio del Interior permite solicitar un nuevo pasaporte español cuando el anterior se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. Esta regla busca facilitar la renovación anticipada y evitar que ciudadanos y viajeros lleguen a una frontera con documentación caducada o con una validez insuficiente para el destino previsto. La expedición o renovación del pasaporte español requiere la presencia física de la persona solicitante. En España, el trámite corresponde a la Dirección General de la Policía; en el extranjero, se gestiona a través de las oficinas consulares o representaciones diplomáticas correspondientes. Para tramitar el pasaporte ordinario, el solicitante debe presentar el DNI en vigor, una fotografía reciente en color y abonar la tasa establecida. La normativa también contempla situaciones específicas, como la expedición de duplicados por pérdida, robo o agotamiento de las páginas del documento. La validez del documento depende de la edad del titular. El pasaporte español tiene una duración de dos años para menores de cinco años, cinco años para titulares menores de 30 y diez años para quienes ya hayan cumplido los 30. Esta diferencia hace que la revisión periódica sea especialmente importante en familias que viajan con menores. El riesgo principal de no renovar a tiempo es llegar a la fecha del viaje con el pasaporte caducado o con una vigencia menor a la exigida por el país de destino. Aunque el documento todavía parezca válido, algunos Estados exigen que mantenga varios meses de vigencia posterior a la fecha prevista de salida. Para entrar en España, las personas extranjeras deben estar en posesión de un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor. Además, el documento debe tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada. Esto significa que la fecha impresa en el documento no siempre alcanza para garantizar el viaje. Un pasaporte que vence poco después del regreso previsto puede ser aceptado en algunos destinos, pero rechazado en otros. Por eso, la recomendación práctica es revisar las condiciones de entrada antes de viajar, especialmente si se trata de trayectos fuera del espacio Schengen. Renovar el pasaporte durante el último año de vigencia permite ganar margen y reduce el riesgo de depender de una cita urgente. El Ministerio del Interior indica que puede solicitarse un nuevo documento cuando el anterior se halle dentro de los últimos 12 meses de vigencia, con la validez que corresponda según la edad del solicitante. La anticipación también importa porque algunos viajes requieren trámites previos, como visados, autorizaciones electrónicas o comprobaciones migratorias. Si el pasaporte está próximo a caducar, esos procesos pueden quedar bloqueados o exigir una renovación previa. En términos prácticos, el documento debe servir para salir, entrar y completar todos los controles asociados al viaje. En el caso de los extranjeros que quieran ingresar en España, el control de frontera puede incluir otros requisitos. El Ministerio del Interior señala que, además del documento válido y en vigor, pueden exigir visado cuando corresponda, justificación del objeto y condiciones de la estancia, medios económicos suficientes y ausencia de alertas que impidan la entrada. Los requisitos básicos para renovar el pasaporte español incluyen la presencia física del solicitante, el DNI en vigor, una fotografía reciente que cumpla los estándares oficiales y el pago de la tasa correspondiente. Cuando el trámite se realiza desde el extranjero, las oficinas consulares pueden requerir documentación adicional para acreditar identidad, nacionalidad o residencia. También conviene revisar el estado del documento si sufrió daños, si fue robado, si se perdió o si ya no tiene páginas disponibles. En esos casos, la sustitución o expedición de un duplicado puede ser necesaria antes de viajar. Mantener el pasaporte vigente no depende solo de la fecha de caducidad: también cuenta que el documento esté en buen estado y pueda ser leído correctamente en los controles. La planificación evita que un trámite simple se convierta en un problema de frontera. Revisar la fecha de vencimiento con meses de margen, comprobar los requisitos del destino y pedir cita antes de que el documento caduque son pasos básicos para cualquier viaje internacional. En un escenario de controles cada vez más estrictos, el pasaporte sigue siendo la primera llave de la movilidad.