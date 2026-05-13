La cotización del Bitcoin Cash este miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 507,34 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,98% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valor en el mercado. La tendencia sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría favorecer su estabilidad a largo plazo. En la última semana, Bitcoin Cash registró una caída del 3.98%, que se suma a un descenso del 27.75% en el último año. Esta evolución indica un desempeño negativo y una rentabilidad acumulada desfavorable en el periodo anual, con una tendencia bajista predominante. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 32.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.29%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.