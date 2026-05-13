La cotización del Ripple este miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,66 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,76% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en comparación con el euro. Esto indica que la tendencia es favorable y sugiere un interés creciente en el Ripple. La evolución reciente de Ripple muestra un leve retroceso semanal de -0.11%, lo que sugiere un comportamiento prácticamente lateral a corto plazo, mientras que en el último año su cotización ha caído -49.79%, reflejando una tendencia bajista pronunciada; en términos de rentabilidad, esto implica un desempeño casi plano pero negativo en la última semana y una rentabilidad claramente negativa para quien haya mantenido la inversión durante los últimos 12 meses. En la última semana, Ripple tuvo una volatilidad del 36.12%, que es menor que la volatilidad anual del 56.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.