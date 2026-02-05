¿Por qué llueve tanto y cuándo dejará de hacerlo? España atraviesa una situación extraordinaria de lluvias persistentes y continuas, con acumulaciones que han alcanzado los 600 litros en puntos de la provincia de Cádiz. Según los expertos, este escenario se mantendrá durante los próximos días, aunque con menor intensidad. La sucesión de borrascas y la desviación del anticiclón de las Azores han generado un patrón meteorológico poco habitual. Este contexto explica la continuidad de las precipitaciones y el elevado riesgo que supone que siga lloviendo sobre terrenos ya saturados. El impacto del temporal ha obligado a activar planes de emergencia, desalojar poblaciones y preparar medidas de ayuda ante un escenario que todavía no ha terminado. Según el meteorólogo Francisco Martín, “el gran ausente” en el actual escenario de persistentes lluvias es el anticiclón de las Azores. Su ausencia ha permitido el paso continuado de borrascas durante más de diez días. El experto explicó que dicho anticiclón ha sido “empujado hacia zonas anormalmente bajas” y se ha tenido que “refugiar en latitudes muy bajas”, lo que ha alterado el comportamiento habitual del tiempo en la península. Esta situación ha provocado que las borrascas sigan una trayectoria más meridional, afectando de lleno a Andalucía y otras zonas del país. Francisco Martín ha indicado que “al menos hasta el martes parece que seguirá lloviendo”, aunque no con la misma intensidad registrada en los últimos días. Aun así, advirtió que “llover sobre mojado es algo muy peligroso”. El escenario más probable es que a partir del martes y especialmente el miércoles los frentes comiencen a afectar principalmente a Galicia y al noroeste peninsular, una situación más acorde a lo habitual. No obstante, los modelos numéricos apuntan a que una nueva borrasca frente al Atlántico podría ser nombrada como Marta por su impacto previsto para el sábado. Algunas borrascas recientes han logrado bajar de latitud captando masas de aire tropical y subtropical, generando lo que se conoce como un “río atmosférico”. Según explicó el meteorólogo, “es una cinta transportadora concentrada, de alto contenido de humedad” que al impactar en tierra deja precipitaciones intensas. Además, advirtió que “los ríos atmosféricos por definición son precursores de inundaciones”. El chorro polar intenso ha bajado de latitud debido al anticiclón de bloqueo situado en zonas árticas, condicionando la posición de las borrascas que llegan a la península. Estas borrascas actúan “como esponjas” al llegar a la fachada occidental y sur de Andalucía, descargando grandes cantidades de agua por el efecto orográfico del terreno. El realce orográfico es máximo en zonas de montaña y áreas expuestas a vientos de oeste y suroeste, como Grazalema, Ronda, el sistema Central o Sierra Morena. El Gobierno aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal una vez que este finalice. “Se aprobará en Consejo de Ministros y se pondrán a disposición de los ciudadanos las ayudas de emergencia y catástrofes”, afirmó la vicepresidenta María Jesús Montero. Hasta que no termine la borrasca no se podrán “perimetrar” las zonas gravemente afectadas, aunque Montero se mostró convencida de que será un territorio “amplio”. La ciudad de Ronda acogerá a los vecinos de Grazalema desalojados por la borrasca Leonardo en el polideportivo de El Fuerte y en el Centro de Mayores. La alcaldesa Mari Paz Fernández aseguró que los recibirán “con los brazos abiertos” ante “la difícil situación a la que se están enfrentando”, tras una decisión adoptada “por criterios técnicos”. El Gobierno de España ha confirmado que aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal una vez que finalice el episodio de lluvias que azota a Andalucía. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que esta declaración se recogerá en un real decreto que será aprobado por el Consejo de Ministros. “Se aprobará en Consejo de Ministros y se pondrán a disposición de los ciudadanos las ayudas de emergencia y catástrofes”, ha afirmado Montero, quien aseguró que el Ejecutivo va a “acompañar” a la población andaluza el tiempo que “sea necesario” hasta que se restablezca la normalidad. La vicepresidenta explicó que hasta que no concluya el temporal no se podrán “perimetrar” las zonas que serán consideradas como gravemente afectadas, aunque se mostró convencida de que se tratará de un territorio “amplio” debido al alcance del episodio meteorológico. En paralelo, el Gobierno central ha desplegado más de 6.500 efectivos tras la declaración del nivel 2 de emergencia por parte de la Junta de Andalucía. Según los datos oficiales, el operativo incluye más de 3.500 guardias civiles, 2.600 policías nacionales y 400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Montero destacó la coordinación entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, así como el trabajo conjunto de Protección Civil, la Dirección General de Tráfico, la Agencia Estatal de Meteorología, Capitanía Marítima y las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir, en un contexto de lluvias persistentes que mantienen en alerta a amplias zonas del sur peninsular. Con información de EFE.