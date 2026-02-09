Desde el pasado 3 de febrero, una intensa actividad sísmica mantiene en alerta a varias localidades del sur de España. La Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado una sucesión de temblores concentrados entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona, en un área que abarca el suroeste de Málaga y el sureste de Cádiz. La acumulación de terremotos, algunos de ellos percibidos por la población, ha generado inquietud y ha reavivado preguntas recurrentes cada vez que coinciden episodios de lluvias intensas y movimientos sísmicos. Sin embargo, los organismos científicos han salido al paso para aclarar qué se sabe realmente sobre esta relación. La Red Sísmica del IGN ha registrado desde el martes 3 de febrero un total de 105 terremotos de pequeña magnitud, comprendida entre 1,2 y 3,6, localizados entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona, con profundidades de entre 0 y 40 kilómetros. De ese total, 17 terremotos fueron sentidos por la población en distintas localidades de las provincias de Málaga y Cádiz. El IGN ha recibido alrededor de 170 cuestionarios a través de su página web y su aplicación móvil desde el inicio de la serie sísmica. Ante esta situación, el organismo ha decidido reforzar la capacidad de vigilancia, desplegando tres estaciones sísmicas portátiles en el área epicentral, con el objetivo de mejorar la localización y caracterización de los terremotos que puedan producirse en las próximas jornadas. Ante la coincidencia temporal entre episodios de lluvias y la serie sísmica, científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) han analizado la situación para determinar si existe una relación directa entre ambos fenómenos. Según han señalado, “no han encontrado evidencias científicas que relacionen las lluvias recientes con la serie de terremotos registrados al sureste de Málaga y en Cádiz”, descartando así una conexión causal entre las precipitaciones y los temblores. Los expertos insisten en que esta actividad sísmica responde a procesos tectónicos profundos y no a factores meteorológicos superficiales, pese a que este tipo de dudas suelen surgir en contextos de alta frecuencia de pequeños terremotos. El seísmo de mayor magnitud registrado hasta el momento fue de 3,6 y se produjo el domingo 8 de febrero al noroeste de Jimera de Líbar (Málaga). De acuerdo con los datos provisionales del IGN, fue sentido con una intensidad máxima de III-IV, es decir, entre débil y ampliamente observado, sin que consten daños. Esta sismicidad se enmarca en el sector occidental de la cordillera Bética, una zona dominada por la convergencia oblicua entre las placas africana y euroasiática. En esta región, la tasa de movimiento entre ambas placas se estima en unos 5 milímetros al año. El IGN ha explicado que la colisión entre estas placas se vuelve más tangencial hacia el oeste, un factor que condiciona la distribución y frecuencia de los terremotos en esta parte de Andalucía. La zona afectada por la actual serie sísmica cuenta con un amplio historial de terremotos significativos. Entre los más destacados figura el seísmo de 1901 en Grazalema (Cádiz), con una intensidad máxima de VII, y el de 1907 en Benadalid (Málaga), con intensidad VI. En época instrumental, sobresale la serie sísmica de 1936 en Villaluenga del Rosario–Montejaque, con más de 50 terremotos, siendo el mayor de magnitud 4,6 e intensidad VII. También se recuerdan el terremoto de 1940 en El Gastor y el de 1929 en Grazalema, ambos con magnitudes cercanas a 4,6-4,7. Más recientemente, se han registrado terremotos de magnitud en torno a 4 en Jubrique (2004), Gaucín (2018) y Cortes de la Frontera (2020). El de mayor magnitud en la región ocurrió en 2013 en Jimena de la Frontera, con magnitud 5,5, aunque apenas fue sentido por la población.