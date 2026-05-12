España afronta una semana marcada por el avance de una borrasca fría atlántica que dejará lluvias intensas, tormentas con granizo, fuertes rachas de viento y un importante descenso térmico en amplias zonas del país. La situación ya obligó a activar avisos meteorológicos en siete comunidades autónomas, con Cataluña en nivel naranja por riesgo importante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes, especialmente en el nordeste peninsular. Además, la llegada de aire frío del norte provocará temperaturas más propias de marzo que de mayo, con valores hasta 10 grados por debajo de la media habitual. Según la información difundida por EFE y la Aemet, el episodio de inestabilidad se prolongará durante gran parte de la semana y afectará tanto a zonas del norte como del centro peninsular, con posibilidad de nevadas en áreas de montaña. Las lluvias y tormentas se concentrarán principalmente en el nordeste peninsular y en sectores de la mitad norte. Cataluña será una de las comunidades más afectadas por el avance de la borrasca fría, con riesgo de tormentas intensas, granizo y fuertes rachas de viento. La Aemet prevé acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado en una hora en áreas de Barcelona. En el prelitoral barcelonés podrían incluso superarse los 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, dentro de un episodio de elevada inestabilidad atmosférica. También se esperan chubascos fuertes en Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Las tormentas podrán extenderse durante la tarde hacia Madrid y zonas del norte de Castilla-La Mancha, mientras que en los Pirineos no se descartan nevadas en cotas altas. La borrasca situada al oeste de Portugal continuará impulsando aire húmedo e inestable hacia la Península. Por ese motivo, las lluvias y tormentas podrán extenderse a Madrid, Castilla-La Mancha y amplias zonas de la mitad norte durante las próximas horas. El episodio de lluvias llegará acompañado de una marcada bajada térmica. Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, advirtió que el ambiente frío continuará durante los próximos días y explicó que las temperaturas serán “más propias de marzo que de mayo”. El portavoz del organismo meteorológico aseguró además que, hacia el final de la semana, “las temperaturas se podrían situar entre 5 y 10 grados por debajo de la media”. Aemet incluso señaló que la masa de aire prevista estará entre “el 5 % de las más frías observadas entre 1991 y 2020”. El descenso térmico se notará especialmente en el norte peninsular. Ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos no alcanzarán los 15 grados, mientras que otras como Soria o Teruel podrían registrar mínimas de apenas 2 o 3 grados durante la madrugada. La llegada de viento del norte aumentará además la sensación de frío y favorecerá un ambiente desapacible en buena parte del país. Aunque en zonas del sureste se mantendrán temperaturas más suaves, el contraste térmico será notable respecto a semanas anteriores. La Aemet prevé que el episodio más intenso de frío y lluvias se extienda hasta el viernes, jornada en la que las temperaturas tocarán fondo en muchas zonas del país. Ese día todavía se mantendrán lluvias en el norte y Baleares, además de heladas en áreas montañosas. A partir del sábado comenzará una mejoría gradual del tiempo. Las temperaturas subirán de manera progresiva en gran parte de España, aunque el ambiente seguirá siendo fresco para la época, especialmente durante las primeras horas del día. El fin de semana traerá una estabilización parcial de la atmósfera, con menos tormentas y más claros en varias comunidades. Sin embargo, el aire frío todavía persistirá en algunos sectores del norte peninsular y en áreas de montaña.