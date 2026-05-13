La Ciudad de México vivió una noche marcada por lluvias de moderadas a fuertes en alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, mientras que otras zonas registraron precipitaciones ligeras. Diferentes organismos advirtieron que, aunque las lluvias disminuirían en las siguientes horas, el riesgo de encharcamientos y afectaciones viales continuaría durante la madrugada. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, también se reportaron lluvias en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza. El radar meteorológico mostró núcleos de tormenta avanzando sobre el norte y centro de la capital, lo que activó recomendaciones para mantenerse atentos a las alertas Roja, Naranja y Amarilla. El panorama para los próximos días mantiene en alerta a la capital y a gran parte del país. La Comisión Nacional del Agua informó que este 13 de mayo persistirá un temporal de lluvias intensas acompañado de tormentas eléctricas y posibles inundaciones urbanas, especialmente en entidades del centro, sur y sureste mexicano. La Conagua pronosticó lluvias muy fuertes en Chiapas y precipitaciones fuertes en diversas regiones del país, mientras que otros estados tendrán intervalos de chubascos y lluvias aisladas. El escenario podría generar crecidas de ríos, deslaves y severos encharcamientos en zonas urbanas y carreteras. Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el pronóstico de lluvia acumulada a cinco días mantiene bajo vigilancia a gran parte del territorio nacional. Entre el 12 y el 16 de mayo se esperan precipitaciones constantes en estados del norte, centro y sureste, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El reporte oficial señala que en los últimos días ya se registraron acumulados extremos de lluvia en entidades como Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas y Puebla, con cifras superiores a los 200 milímetros en algunas regiones. Las autoridades no descartan inundaciones repentinas, deslaves en zonas montañosas y afectaciones en caminos y viviendas si las tormentas continúan intensificándose hacia el fin de semana.