La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracteriza por un día de transición entre la borrasca Marta y nuevos frentes. Predominarán cielos nubosos, con precipitaciones en diversas zonas, especialmente en el Estrecho y Andalucía. Se espera nieve en montañas del centro y norte, con acumulados significativos a 900/1200 metros. Las temperaturas máximas aumentarán en las mesetas y Galicia, mientras que descenderán en el Cantábrico oriental y montañas del este. Habrá viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, con rachas fuertes en ciertas áreas. En Canarias, el viento será de flojo a moderado. Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles y temperaturas entre 4 y 11 grados, con posibilidad de nieve en la Sierra. Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas por la mañana, claros en el centro del día y nublados nuevamente por la tarde, especialmente en la mitad occidental. Habrá brumas y bancos de niebla en las sierras, con nieve a 1000 metros. Temperaturas entre 3 y 18 grados y vientos moderados a fuertes en litorales y sierras orientales. El clima en Cataluña estará muy nuboso con precipitaciones, especialmente en el interior sur, que remitirán por la mañana. En el tercio oriental, se esperan chubascos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, con mínimas en ascenso en Pirineos y heladas débiles. El viento será flojo, con rachas fuertes en Tarragona y el Ampurdán. El clima en Aragón se presentará muy nuboso, con precipitaciones en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se esperan nevadas significativas. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta 0 grados en el Pirineo, mientras que en el resto de la región descenderán ligeramente, alcanzando una máxima de 13 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico, con un viento del noroeste moderado que podría alcanzar rachas fuertes en zonas expuestas. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con probables nieblas matinales en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles al inicio y final del día, más intensas en la Cordillera y temperaturas que oscilarán entre 5 y 15 grados, con un aumento en las máximas. Se esperan heladas débiles en zonas elevadas y vientos flojos a moderados. Cielo cubierto con intervalos nubosos y lluvias, que pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta y granizo pequeño, especialmente en Menorca y Mallorca hasta la mañana. Temperaturas entre 7 y 16 grados, sin cambios significativos. Viento moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas de hasta 70 km/h en las Pitiusas, girando por la tarde a flojo y moderado del noroeste en Menorca y Mallorca. Nuboso en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en el sur de Tenerife por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas. Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en el interior, temperaturas entre 4 y 18 grados y viento moderado a fuerte del noroeste. El clima en Castilla y León se presentará nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas, con una cota de nieve entre 900-1200 metros que aumentará rápidamente por el oeste al final del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 0 grados y las máximas alcanzarán los 12 grados, con ligeros cambios en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas. Habrá heladas débiles en cotas altas y viento del oeste y suroeste moderado, con probabilidad de rachas fuertes, especialmente en cotas altas. El clima se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles en la mitad este por la mañana, mientras que en el oeste se esperan precipitaciones a última hora del día. La cota de nieve estará entre 1000-1200 metros, con nevadas en los sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas máximas alcanzarán los 13 grados y las mínimas descenderán hasta -1, con heladas débiles en zonas altas. El viento será moderado del oeste, con rachas fuertes en el sureste que disminuirán por la tarde. Cielos nubosos con precipitaciones moderadas en Madrid, temperaturas entre 12 y 16 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, además de vientos moderados del oeste con rachas fuertes. Cielos nubosos con claros por la tarde, precipitaciones débiles en el sur y más intensas en el norte, temperaturas en descenso de 3 a 14 grados y vientos flojos a moderados del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con temperaturas entre 2 y 6 grados y probables nieblas en el Pirineo. El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en la sierra y temperaturas en ligero descenso.