Este lunes, el temporal en España vuelve a marcar la agenda meteorológica con lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y alertas activas en gran parte del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de un frente atlántico deja precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes, especialmente en el oeste de Galicia, la zona del Estrecho y los alrededores de las sierras Béticas. La situación se agrava en Andalucía, donde más de 6000 personas continúan desalojadas por los efectos del tren de borrascas que afecta a la comunidad desde finales de enero. A este escenario se suman carreteras cortadas, avisos meteorológicos de nivel naranja y amarillo, y llamados oficiales a extremar la precaución. La Aemet prevé para este lunes un panorama marcado por una circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Las lluvias serán menos abundantes en el tercio oriental peninsular y poco probables en Cataluña, el sureste y Baleares. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, el Estrecho, Cádiz y las sierras Béticas, donde las precipitaciones pueden ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de tormentas aisladas. En paralelo, se esperan rachas muy fuertes en zonas altas del norte y este peninsular, así como en las costas de Tarragona, el Estrecho y el este de Alborán. En cuanto a la nieve, nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, con una cota que aumentará de oeste a este, variando entre los 1800 y 2500 metros en la mitad oeste y entre 1000 y 1700 metros en el nordeste. También se prevén bancos de niebla en regiones de montaña y áreas afectadas por la nubosidad. El impacto del temporal en España es especialmente grave en Andalucía. Según datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), un total de 6.462 personas siguen desplazadas de sus hogares, la mayoría en la provincia de Cádiz, que concentra 4437 desalojados. A estas cifras se suman Jaén (704), Málaga (556), Córdoba (537), Granada (120) y Sevilla (108). La EMA ha atendido un total de 11.027 emergencias desde el inicio del episodio de borrascas, con Cádiz a la cabeza, seguida de Sevilla, Jaén y Granada. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido que “la situación ha mejorado, pero en ningún caso ha terminado y seguimos trabajando para intentar devolver la normalidad a la comunidad lo antes posible”. Además, subrayó que “seguimos pendientes de la evolución de los cauces, presas y ríos y aunque hayan mejorado las previsiones seguimos con la guardia bien alta y extremando la vigilancia porque esta semana seguirá lloviendo”. La AEMET mantiene activo el aviso naranja por lluvias en la comarca gaditana de Grazalema hasta las 20:00 horas, ante la previsión de acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. También hay avisos amarillos por lluvias en Ronda, el Estrecho, Nevada y Alpujarras, y Cazorla y Segura. Además, varias comarcas de Almería y la Costa de Granada están en nivel amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que el Estrecho, Poniente almeriense y la Costa granadina mantienen avisos por fenómenos costeros, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y olas de tres metros. La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que este lunes hay 186 carreteras afectadas en Andalucía por inundaciones, desprendimientos, daños en el firme, nieve y hielo. De ellas, 140 permanecen cortadas al tráfico, incluidas vías principales como la A-48 en Cádiz y la A-44 en Jaén. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar.