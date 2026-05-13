La empresa de reparto Glovo y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 436 repartidores en España. El ajuste llega menos de un año después de que la compañía abandonara el esquema de autónomos y pasara a un modelo asalariado tras años de presión judicial y política. Según confirmó CCOO y la propia compañía, el número final de despidos será inferior al planteado inicialmente. La empresa había comenzado la negociación con una previsión de 766 bajas, aunque esa cifra se redujo durante las conversaciones con los representantes sindicales. El conflicto laboral en Glovo se convirtió en uno de los casos más relevantes del sector de reparto a domicilio en España. La compañía liderada por Oscar Pierre había resistido durante años las decisiones judiciales, las sanciones de Inspección de Trabajo y la presión del Gobierno sobre el uso de repartidores autónomos. El acuerdo alcanzado entre Glovo y los sindicatos rebajó el impacto inicial del ERE. El planteamiento inicial de Glovo era despedir a 766 repartidores, cifra que en la negociación se ha reducido hasta 436 trabajadores. La negociación se produjo después de semanas de tensión dentro de la compañía. Hace dos semanas tuvo lugar la primera huelga en la compañía, en protesta contra el despido. La protesta marcó un punto de inflexión en las conversaciones entre la empresa y los representantes sindicales. Según fuentes sindicales, la plantilla actual de Glovo ronda los 11.000 empleados. Además, de los 436 despidos acordados, hay 68 que podrían “no materializarse” porque se ha pactado una posible recolocación. La medida permitiría trasladar repartidores desde ciudades pequeñas hacia municipios con más población. La compañía explicó que el ajuste tendrá impacto en múltiples provincias españolas, en más de 60 localidades. Entre los territorios afectados aparecen Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Gipuzkoa, además de Ceuta y Melilla. Para el resto de ciudades, la app de Glovo mantiene de momento su operativa habitual. La compañía justificó el ERE por “una contracción de la disponibilidad de la plataforma en algunas ciudades medianas y pequeñas, debido a complicaciones operativas”. A la vez, indicó que seguirá trabajando “para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos”. Uno de los puntos centrales de la negociación fue el acuerdo sobre las indemnizaciones. Glovo y los sindicatos pactaron compensaciones de “37 días por año trabajado”, una cifra superior al máximo habitual por despido improcedente. En algunos territorios, las condiciones serán incluso mayores. “La cifra escalará hasta los 42 días en aquellos territorios sin posibilidad de recolocación”. Además, los sindicatos lograron que se reconocieran los períodos trabajados como autónomos dentro del cálculo indemnizatorio. El cambio laboral en Glovo comenzó después de años de conflicto con el Gobierno y la Justicia. La empresa mantuvo durante mucho tiempo un modelo basado en repartidores autónomos pese al fallo del Tribunal Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de los riders. La presión aumentó tras la aprobación de la ley rider en 2021 y, sobre todo, con la reforma del Código Penal que introdujo penas de prisión para quienes mantuvieran trabajadores bajo fórmulas ajenas al contrato laboral. Poco después, una investigación judicial en Barcelona terminó acelerando el cambio definitivo hacia el esquema asalariado. El giro de Glovo también anticipó el movimiento de otras empresas del sector. Uber Eats anunció meses después el fin de su modelo de repartidores autónomos en España, en medio de nuevas advertencias del Ministerio de Trabajo.