Este miércoles, 13 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 66,45 euros. El valor de apertura refleja una variación del -302,89443 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que los inversores están ganando confianza en el mercado de criptomonedas. La tendencia positiva sugiere un aumento en la demanda y puede ser un buen momento para considerar inversiones en Litecoin. La evolución de la cotización de Litecoin ha sido desfavorable: cayó 2.74% en la última semana y acumula un descenso del 49.44% en el último año, lo que implica una rentabilidad negativa a 12 meses y evidencia una tendencia bajista prolongada en un contexto de alta volatilidad. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 42.27%, es menor que la volatilidad anual del 53.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.