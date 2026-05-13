El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó este miércoles a dejar atrás la “basura” que, según su visión, domina hoy el escenario político, tras una legislatura marcada por “escándalos y delitos”. Durante un acto centrado en la salud mental realizado en la sede del partido, Feijóo sostuvo: “La misión que me corresponde como presidente del primer partido de España y como alternativa de Gobierno es que la política deje atrás tanta basura y recupere una altura, una utilidad que nunca debió haber perdido”. El dirigente añadió que el periodo legislativo actual puede evaluarse “en escándalos y delitos” y lo describió como una etapa que oscila entre “la incontinencia sexual de un ministro y la continencia verbal de otro”. A su juicio, esta situación “no conduce a ninguna parte” y se aleja de los verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía. En este marco, Feijóo presentó su iniciativa de Plan Nacional de Salud Mental, que pondría en marcha en caso de llegar a La Moncloa. La propuesta contempla una inversión anual de entre 500 y 700 millones de euros. En ese sentido, adelantó la intención de incorporar 10.000 profesionales al sistema: 2000 psiquiatras más, 3000 psicólogos y 5000 enfermeros de salud mental. Según el líder popular, la política está reaccionando “tarde y mal” frente a los problemas reales que enfrenta la mayoría de la sociedad española. Asimismo, lamentó que solo “esporádicamente” se aborden cuestiones como la salud mental, mientras que millones de ciudadanos siguen esperando “respuestas concretas a problemas concretos”. Actualmente, casi cuatro millones de personas sufren de depresión anualmente, tal como destacó el dirigente del PP. En ese sentido, se producen también 4000 suicidios al año, lo cual representa a 10 casos por día. “Ninguno de estos indicadores ha mejorado en los últimos años. Se han agravado”, insistió y agregó: “Pido hacernos cargo como sociedad de la magnitud de este problema”. Fuente: EFE.