La llegada de la borrasca Marta vuelve a complicar el panorama meteorológico en España. Tras el debilitamiento de Leonardo, el nuevo sistema atlántico alcanza la península con precipitaciones generalizadas, un descenso de temperaturas, nevadas en cotas medias y rachas de viento que pueden alcanzar intensidad muy fuerte en amplias zonas del país. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, el sábado estará marcado por una acusada inestabilidad, con especial incidencia en el sur y el oeste peninsular. Son regiones que ya arrastran acumulaciones de agua importantes y mantienen ríos en niveles elevados, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos. El episodio se desarrolla en un contexto de circulación atlántica activa, con lluvias que avanzan de oeste a este y que serán menos probables en el Cantábrico oriental, Baleares y el tercio nordeste. Aun así, el conjunto del territorio quedará bajo la influencia del temporal, con fenómenos adversos que obligan a extremar precauciones. Las previsiones apuntan a lluvias fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en el área de Alborán. Andalucía aparece como una de las comunidades más afectadas, con acumulados destacados en sus sierras y la probabilidad de tormentas acompañadas de granizo en el oeste de la región. Extremadura también se sitúa bajo un escenario delicado, con precipitaciones generalizadas que pueden alcanzar intensidad fuerte y mantenerse durante horas. Este patrón aumenta la presión sobre cauces y embalses, en territorios donde el suelo ya se encuentra saturado por episodios previos. En Galicia, aunque las lluvias serán más irregulares durante la mañana, tenderán a intensificarse a lo largo del día, con chubascos localmente fuertes en la mitad occidental. El viento, con rachas muy intensas en zonas expuestas del litoral, añade un factor de riesgo adicional. La bajada de la cota de nieve será otro de los elementos destacados del sábado. En las montañas del centro y de la mitad norte, las nevadas aparecerán a partir de los 800 a 1100 metros, con acumulados significativos en sistemas montañosos y posibilidad de que la nieve alcance áreas próximas a ambas mesetas. En el Pirineo, la cota se moverá entre los 1000 y 1400 metros, mientras que en el sureste peninsular las nevadas serán más puntuales y quedarán restringidas a cotas superiores. Este escenario irá acompañado de heladas débiles a moderadas en zonas de montaña, especialmente en el norte y el interior. El viento completará el cuadro del temporal. Predominarán rachas fuertes de componente oeste y sur, con episodios muy intensos en la mitad sur, la fachada oriental y Baleares. También se esperan rachas muy fuertes en áreas elevadas del centro y norte, lo que puede provocar incidencias en carreteras, transporte y zonas urbanas expuestas.