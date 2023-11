Yuanes y dólar: cuánto queda del swap y cómo pagará la Argentina la deuda que viene

El inicio del próximo Gobierno no solo será turbulento por la necesidad de reacomodar los precios relativos de bienes y servicios como el dólar oficial, los alimentos que están en Precios Justos, los combustibles y las tarifas de energía y transporte, sino también por el caudal de vencimientos de deuda en moneda extranjera que se acumularán en los primeros meses de gestión.

Según las consultoras privadas, solamente entre diciembre y enero habrá que pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI), otros organismos multilaterales y bonistas extranjeros más de 5000 millones de dólares .

Ante la escasez de dólares, la renegociación con el FMI se tornará urgente tanto para Sergio Massa como para Javier Milei, en caso de que sean electos el domingo que viene. Y el swap de monedas con China aparece vital para los vencimientos con el organismo con sede en Washington, Estados Unidos, con un asterisco: el país gobernado por Xi Jinping se endurecerá si Milei quiere romper relaciones.

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, calculó que en el bimestre diciembre-enero vencen u$s 5150 millones de deuda en dólares. De ellos, u$s 900 millones serán con el FMI en diciembre y otros u$s 300 millones con otros organismos internacionales en el último mes de 2023.

Y 2024 se abrirá con compromisos por u$s 3950 millones, entre los u$s 1950 millones del Fondo, los u$s 450 millones de otras instituciones multilaterales y u$s 1550 millones de bonos del Tesoro con legislación extranjera, reestructurados por el ex ministro de Economía Martín Guzmán en 2020.



El economista remarcó que el Fondo tiene pendiente un desembolso de u$s 3300 millones , que estaba previsto para este mes. No obstante, el giro del dinero -al igual que con la devaluación de agosto- está sujeto a condicionalidades que establecerán los técnicos y los directores políticos del organismo una vez terminado el proceso electoral.

Solamente los Globales y los Bonares representan el 30% de los vencimientos de este bimestre. Ante el surgimiento de rumores sobre un posible default de estos títulos, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aclaró este martes en la red social X (ex Twitter) que " desde el Gobierno nacional no se está trabajando ni evaluando ninguna alternativa de postergación de pagos de intereses de títulos en moneda extranjera , las cuales consideramos delirantes y que sólo buscan incrementar la volatilidad de los mercados".

Con todo, el mercado especula que si no se llega a un pronto acuerdo con el FMI, Massa, si es electo presidente, apelaría a seguir usando los yuanes del swap con China para cancelar pagos de deuda y de importaciones.

Al Fondo ya se le hicieron tres pagos con la moneda oriental: el 30 de junio por u$s 1080 millones; el 1 de noviembre por u$s 796 millones; y el 7 de este mes, por otros u$s 884 millones. El total usado a este fin es de u$s 2760 millones y Vitelli estima que la suma de todos los yuanes utilizados llega a u$s 6415 millones, por lo que restarían el equivalente a menos de u$s 3600 millones de libre disponibilidad.

La consultora Equilibra, extendió la mirada hasta abril 2024, el momento en el que empezarían a entrar los dólares de la cosecha gruesa. En el trimestre febrero-abril, los compromisos suman otros 3900 millones de dólares, y nuevamente el Fondo se lleva la mayor parte, con unos u$s 2550 millones en ese período.

Los yuanes que están en las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) son unos u$s 11.205 millones, según Equilibra.