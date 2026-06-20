Confirmado: revisarán auto por auto y multarán a quienes no cuenten con este elemento de seguridad

La Ley Nacional de Tránsito en Argentina establece elementos esenciales para la circulación en las distintas rutas y autopistas del país. Documentos como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la licencia de conducir son esenciales para evitar la comisión de infracciones y, así, prevenir la generación de multas.

A pesar de ello, es común que muchas personas ignoren que todos los vehículos deben estar provistos de elementos de auxilio y un kit de emergencia.

El artículo de seguridad que no debe faltar en tu auto

La Ley de Tránsito 24.449 establece que todos los vehículos automotores deben transitar con un matafuegos cargado, dispositivo fundamental para extinguir un incendio o prestar asistencia a conductores que padezcan un siniestro.

La Ley Nacional de Tránsito en Argentina establece elementos esenciales para la circulación en las distintas rutas y autopistas del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El extinguidor deberá ser portátil y de polvo ABC con un peso de un kilogramo. Su fabricación, mantenimiento y control deberán realizarse periódicamente, de acuerdo a las normativas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

Sin elemento de seguridad, vencido o sin carga: multas de 30 a 100 unidades fijas

No contar con el elemento de seguridad, tenerlo vencido o sin carga suficiente puede generar sanciones que oscilan entre 30 unidades fijas y 100 unidades fijas.

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Normativas sobre matafuegos para vehículos según la ley

Las normativas estipuladas por la ley para los matafuegos son las siguientes:

Automóviles y camionetas de Categorías M1 y N1 (con peso bruto de hasta 3.500 kg y capacidad para hasta 9 personas sentadas): se requiere un matafuego de 2,5 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 5B como mínimo.

Camionetas y vehículos de Categorías M1 y N1 (con peso bruto de hasta 1.500 kg): como mínimo se debe contar con un matafuego de 1 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 3B, que cuente con indicador de presión de carga.

Tres aspectos fundamentales a considerar al revisar el matafuegos.

Asegurarse de la vigencia del matafuegos: es fundamental que se mantenga operativo a lo largo del tiempo. Colocar el matafuegos accesible al conductor y con un sistema de seguridad: se recomienda situarlo, en la medida de lo posible, debajo del asiento del acompañante, asegurándolo adecuadamente. Debe estar fijado de tal manera que no se desplace ante un impacto. Realizar un control periódico del matafuegos: su vida útil es de 20 años, no obstante, es necesario que cumpla con una revisión anual, incluso si el manómetro indica que mantiene carga y presión.

Importancia de cumplir con la Ley de Tránsito en Argentina

Es fundamental que los conductores en Argentina estén al tanto de las sanciones por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Tránsito. Aquellos que no cuenten con un matafuegos en sus vehículos enfrentan multas significativas, que pueden impactar su economía y su historial de conducción.

Además de la verificación técnica y la licencia de conducir, el cumplimiento de la normativa sobre matafuegos se convierte en un factor crucial para asegurar la seguridad en las rutas.

La prevención y el equipamiento adecuado son la clave para evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro para todos.