Los precios de la nafta son los más bajos en 10 años: qué pasaría con un salto del dólar

El precio de los combustibles está por debajo del promedio de los últimos 10 años . A dólar oficial, un litro de nafta súper, que habitualmente rondaba u$s 1, hoy está poco menos de u$s 0,80 ($ 272) en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que si se lo compara con el dólar financiero, al cual hoy están operando algunas empresas, el valor ronda los 30 centavos de la divisa norteamericana.

Según la consultora Economía & Energía, la nafta está 34% más barata que el promedio de la última década, mientras que el gasoil está 20% por debajo del valor medio de los últimos 10 años .

El precio de los combustibles no está regulado formalmente ni tampoco tiene subsidios , a diferencia de otros precios de la energía como las tarifas eléctricas y de gas. Sin embargo, el Estado incide en la formación del precio a través de su participación en las acciones de YPF, cuyo directorio necesita la autorización del Gobierno para actualizar los valores de venta.

Precios de los combustibles según escenarios. Fuente: Economía & Energía

De acuerdo a una proyección de la consultora que dirige Nicolás Arceo, los combustibles podrían saltar a entre $ 523 y $ 1232, según el nivel de devaluación del peso contra el dólar oficial en los próximos meses y el nuevo precio del barril de petróleo crudo que se defina para el mercado local, lo que implicaría subas de hasta 269% respecto a septiembre .

Esa cuenta no incluye el descongelamiento de los impuestos a los combustibles, que se mantienen sin actualización desde octubre 2022. Si se cumpliera la normativa tributaria, en febrero de 2024 los montos del impuesto deberían incrementarse un 377%, lo que implicaría un aumento de $ 82 por litro en las naftas en surtidor, mientras que en el caso del gasoil el incremento sería de $ 60 por litro .

Precios e impuestos a los combustibles

La pérdida de recaudación durante 2023 se acercaría al equivalente en pesos a 2800 millones de dólares .

El desenganche de los precios locales de los del mundo (u$s 56 por barril contra u$s 85-90, aproximadamente) lleva también a que las petroleras multinacionales no terminen de pisar el acelerador en materia de inversiones para Vaca Muerta.