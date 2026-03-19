El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) mantiene activo el programa de reintegro de medicamentos del PAMI para adultos mayores, pero deberán cumplir ciertos requisitos para resguardar el beneficio en marzo 2026. Además, una resolución judicial en la provincia de Mendoza obligó al PAMI a restituir la cobertura total de remedios esenciales a jubilados y pensionados en toda la República Argentina. La resolución judicial ordena al PAMI restablecer la cobertura gratuita del 100% en medicamentos esenciales para los jubilados y pensionados. La justicia declaró la suspensión de las resoluciones internas que habían restringido este beneficio durante 2024, ya que consideró que el acceso a los remedios es un derecho fundamental y que no puede ser vulnerado por ajustes presupuestarios. Uno de los puntos clave de la resolución es la modificación del criterio de ingresos para acceder al subsidio social. El fallo determina que, para cumplir con el límite del haber y medio exigido por la obra social, ya no se deben sumar los montos de jubilación y pensión de forma conjunta. Esta distinción técnica permite que miles de adultos mayores que perciben ambos beneficios mínimos recuperen la gratuidad total, ya que bajo el sistema anterior quedaban excluidos por exceder el tope de ingresos. Por otro lado, también se eliminan requisitos burocráticos complejos y la necesidad de presentar documentación adicional. A partir del fallo, con la solicitud correspondiente se puede acceder a los medicamentos. El reintegro de medicamentos PAMI permite a los jubilados recuperar el porcentaje no cubierto inicialmente al comprar fármacos en farmacias adheridas. Para patologías no severas, la cobertura inicial oscila entre el 40% y 60%, y el resto se reintegra posteriormente. Para obtener la cobertura total de los tratamientos, los jubilados deben cumplir estos requisitos socioeconómicos Excepciones importantes: No todos los medicamentos entran en el esquema de reintegro parcial. PAMI prioriza enfermedades crónicas y graves con cobertura completa al 100%, siempre que se cumplan los requisitos y se realice una inscripción previa. Estas incluyen: Preparar la documentación es el primer paso para evitar rechazos. Aquí va la lista esencial para tramitar reintegro PAMI diciembre 2025: Si aplicas por cobertura total en patologías graves, se exigen estos documentos: