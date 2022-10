Volvió Dujovne con un pronóstico demoledor: hiperinflación y pobreza como en Venezuela

El autor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro de la gestión Cambiemos a nivel nacional, Nicolás Dujovne, reapareció luego de un tiempo fuera del ámbito político y criticó las medidas que lleva adelante el actual Gobierno: "Vamos a tener la pobreza de Venezuela, del 90%".

El ex funcionario tuvo a su cargo el Ministerio de Hacienda durante 2017 - 2019 y dejó su lugar luego de que la coalición que gobernaba y encabezaba Mauricio Macri perdiera las elecciones PASO frente a la dupla Alberto Fernández - Cristina Fernández, lo que significó una profundización de la crisis económica.

"Hoy hay una demanda de estabilidad muy grande, lo cual no quiere decir que cuando uno baje las medidas que hay que tomar para solucionar el desarreglo fiscal, la sociedad acuerde, pero creo que hoy está mucho más madura para enfrentar el problema", sostuvo Dujovne en una entrevista con Bloomberg.

El exministro también analizó su gestión: "lo que Argentina tuvo fue una sequía muy grande que nos costó unos u$s 10.000 millones de oferta de divisas con los que contábamos en ese año. Y cuando empiezan a subir las tasas en Estados Unidos, los créditos que todavía tenían fragilidades tuvieron correcciones importantes".

FMI: Dujovne analizó la situación de la deuda

La Argentina superó este trimestre una nueva evaluación por parte del FMI en el marco de la renegociación que se hizo del acuerdo firmado por Dujovne en 2018, en el cual el organismo de crédito otorgó al país en primera instancia un préstamo stand by de u$d 50 mil millones que luego fue ampliado.

" Fue la decisión correcta , es lo que permitió que la Argentina atraviese esa sequía transitoria de financiamiento sin entrar en default, sin tener que poner un cepo. Ya vemos cuáles son los costos del cepo y los costos de la mega emisión de dinero, porque la alternativa que tenía la Argentina en ese momento era imprimir moneda", se defendió el ex ministro sobre el acuerdo.

"Es necesario algún arreglo monetario que institucionalice un poco más los límites al BCRA, como una moneda común con Brasil, que tiene ventajas sobre, por ejemplo, la dolarización"

Sobre el futuro del préstamo y los nuevos plazos para el para el repago de deuda, Dujovne analizó que "depende de qué se haga fiscalmente en la próxima administración, si se va a una corrección fiscal bastante rápida se va a poder convivir con el aumento en los vencimientos de la deuda".

Para lograr este objetivo, coincidió con una propuesta que se escucha en Juntos por el Cambio: "es necesario algún arreglo monetario que institucionalice un poco más los límites al BCRA, como una moneda común con Brasil, que tiene ventajas sobre, por ejemplo, la dolarización".

Dólar, hiperinflación y pobreza

"El Gobierno regó la plantita de la hiperinflación durante toda la administración Fernández-Guzmán, y con una acumulación de déficit fiscal muy grande, financiado con emisión, sin corregir ese problema la Argentina no va a tener una tasa de inflación más baja", consideró Dujovne.

Una de las características del gobierno de Cambiemos fue la libertad en la compra de divisas, lo que causó fuertes movimientos en el precio del dólar. El exministro se refirió a la situación actual con tantos valores distintos fijados por el Poder Ejecutivo y el BCRA.

"Brechas cambiarias de este tipo son insostenibles, por lo cual hasta que la Argentina no unifique el tipo de cambio y reduzca su déficit fiscal, la inflación no va a bajar. Sería fantástico que pudiera hacerlo esta administración. No parece que estén enfocados en eso", consideró.

Sobre esta situación, afirmó que "esa es la típica visión kirchnerista: Evito un costo el mes que viene y acumulo problemas que no se resuelven nunca. Si mantenemos esta política vamos a tener la pobreza que tiene Venezuela, que es del 90%".

Juntos por el cambio y el futuro político

Sobre una posible vuelta al escenario político o a los cargos nacionales, el exministro sostuvo que pertenece "al espacio político" y que habla "con los referentes del espacio". Ante los rumores de una participación más activa dentro de Juntos por el Cambio, aseguró que no está "elaborando un programa económico específico".



Por último, opinó sobre las candidaturas de las principales figuras del partido: "es muy temprano, y vamos a ver qué candidatos tenemos para competir cuando sea el momento. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos, muy competitivos y todos con propuestas que coinciden en un porcentaje muy alto. Luego hay matices".