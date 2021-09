Vidal: "En la pandemia, el kirchnerismo se metió en nuestras casas y con nuestros hijos"

La precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal interrumpió su campaña para visitar la redacción de El Cronista, y hablar sobre las propuestas que impulsan desde su lista, que cuenta con el aval del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Durante el extenso reportaje, la ex gobernadora bonaerense consideró que "el oficialismo necesita un freno" , auguró que el kirchnerismo quiere quedarse "para siempre" en el poder y explicó por qué se postuló en CABA, tras su paso por la Provincia.

¿Cómo ve el escenario de la campaña? Se ve un nivel de agresividad importante y pocas propuestas.



Hemos tenido una línea con Horacio y con toda la lista de no entrar en descalificaciones, no creemos que sea la forma de hacer político. Lo último que quieren hoy los porteños es ver a políticos a los gritos, descalificándose. Quieren propuestas. La semana pasada presentamos 23 propuestas bien concretas centradas en la educación, el trabajo y en terminar con los privilegios de la política . Son los ejes que vamos a llevar al Congreso y queremos ser claros con los porteños diciéndoles qué no vamos a votar. Creemos que el oficialismo necesita un freno, que la dirección que está tomando es equivocada y nos comprometimos públicamente a que no vamos a votar ninguna reforma judicial que beneficie al poder; no vamos a votar subas de impuestos ni creación de impuestos nuevos; nada que tenga que ver con expropiaciones o que afecte la propiedad privada no cuestiones que avasallen a la liberad. Todos esos no tienen que estar claros también.

Otra propuesta que hicieron días atrás es la conformación de un bloque de 120 diputados para "frenar" al kirchnerismo. Es un objetivo bastante ambicioso, deberían tener un resultado superador al de 2017, ¿se imaginan trabajando con otras bancadas para poner ese "freno? ¿Con qué espacios se imaginan trabajando?

Hoy JxC es la única alternativa de la oposición que puede frenar al kirchnerismo . Vamos a trabajar en CABA y en todo el país para construir un bloque que sea capaz de hacerlo en el Congreso. Los demás bloques definirán qué hacen, pero esa es nuestra posición, porque es importante que la ciudanía sepa que es la principal propuesta porque estamos pidiéndole el voto a la gente para ser diputados y vamos a ir a una Cámara de 257 diputados. Lo que pasa o no pasa en esa Cámara no lo define nadie en soledad y a los gritos, se necesita un bloque fuerte y con experiencia.

¿El Gobierno va camino a una radicalización?¿Hay un peligro en ese sentido?

No hago especulación. Me atengo a los hechos. Si en el último año y medio decidieron, sin la mayoría en Diputados, la cuarentena más larga del mundo , un año y medio sin clases, se metieron en nuestras casas, nos dijeron hasta qué hora se podía correr y nos quisieron regular la vida. ¿Qué imaginamos que van a intentar hacer con mayoría Diputados? Solo pueden avasallarnos y querer atropellarnos más. Es lo que vimos en el último año y medio.

A la entrevista se sumó el campañero de lista de Vidal, el economista Martín Tetaz:

Tetaz : En la historia de ellos siempre fue lo mismo. Cuando se fortalecieron electoralmente fue el famoso "vamos por todo" de Cristina. ¿Por qué ahora habría de ser distinto?

¿Hay margen para un "vamos por todo" de vuelta Teniendo en cuenta la situación actual del presidente Alberto Fernández?

Están hablando de un Alberto por ocho años y un Kicillof por ocho años más. Cristina misma dijo que necesitan varios gobierno s. ¿Qué nos están queriendo decir? Que se quieren quedar para siempre. ¿Tenemos alguna duda ya de lo que propone el kirchnerismo?

Un revés electoral del oficialismo puede forzar la apertura del diálogo con el Gobierno, ¿en el que se discuta algún proyecto a largo plazo?



En 15 años y medio el kirchnerismo no lo hizo nunca. Es difícil que traiga un plan consistente y un camino posible para la Argentina.

¿Qué te dicen los porteños en la calle?

Veo mucha desesperanza, mucha bronca, mucha tristeza y pérdida. Digo que la Argentina está de luto. Fue un año de pérdida y de dolor. Son 111.300 argentinos que murieron, que sus familias no los pudieron despedir, muchos otros que murieron que no están registrados y que sus familias tampoco los pudieron despedir. 130.000 pymes y comercios que cerraron. 1,3 millones de chicos que dejaron la escuela, porque estaban cerradas . Todo eso no se recupera de un día para el otro, con dos o tres actos políticos, y diciendo: "Vamos a tener la vida que queremos" . Se recupera con propuestas concretas y realistas, como las que llevamos adelante con toda la lista. Se recupera, por ejemplo, con una propuesta para las pymes que generen nuevos empleos, y que no paguen impuestos al trabajo por dos años; con una moratoria que les permita salir de la deuda que tuvieron que tomar para pagar sueldos durante la pandemia; con un plan de primer empleo para los jóvenes, en ellos la desocupación triplica al promedio. Y con un plan de primer empleo que les dé beneficios fiscales y la mitad de un salario mínimo a las empresas que los tomen el primer año.

Tetaz : Sobre todo cuando las empresas toman gente que provienen de sectores que están recibiendo planes hoy. Tenemos un millón de personas en la Argentina recibiendo planes y en el Potenciar Trabaja y el 20% son jóvenes menores de 29 años.

Allí hay un punto en común con el oficialismo. También está hablando de convertir los planes sociales en trabajo...

Tetaz : Al contrario. El oficialismo busca darle personería jurídica a las organizaciones sociales, cristalizar el esquema de planes y ya tiene un acuerdo político para darles una mesa en la CGT. Quieren que el movimiento piquetero sea un gremio más y que ese esquema de planes sociales se cristalice . No veo una propuesta concreta del oficialismo. Necesitamos un incentivo que convierta lo que hoy es un plan social en un plan de empleo. Que el Estado, en vez de pagar un plan permanentemente, lo complemente al salario que cobra el trabajador.

¿Cómo se reconquista al votante de Macri en 2015 y se vio desilusionado?



Su gobierno tuvo cosas destacables, a las que se comprometió, y que se hicieron. Argentina se abrió al mundo, el G-20 vino al Colón y los principales líderes del mundo nos aplaudieron, diciéndonos "este es el camino". La Argentina combatió por primera vez en serio contra el narcotráfico, no como hoy, y tuvo un a política de seguridad clara. Las organizaciones que manejan los planes no estaban adentro del Gobierno, decidiendo quién sí y quién no. Había una políitca judicial independiente, el "Pata" Medina y Castillo estaban presos. La policía corrupta de la provincia estaba presa. Los barras no entraban en las canchas. Eso pasó durante nuestro Gobierno. Los logros en términos económicos que habíamos prometido, sin duda, no se alcanzaron y la decepción tiene que ver con eso . Pero a esta altura queda claro que lo que propone el Gobierno no es el camino. También queda claro que JxC hizo su autocrítica, aprendió y se ve no desde lo que decimos que vamos a hacer en el 2023, sino desde las propuestas que tenemos hoy y desde la conformación de nuestras listas, que son más amplias. Es un JxC que creció, se amplió, tiene más voces, y que va a ser mejor en el 2023 y a partir del 2021 en el Congreso.

¿Le reprochan haber cambiado de distrito?

Vidal: No lo siento en la calle. Desde que me presenté como candidata, no lo sentí porque nací acá. La mitad de mi vida la viví acá; la gente sabe que fui legsiladora, ministra, que fui parte del gobierno de la CABA, que fui vicejefa, que estoy en un lugar que conozco y por el que peleé, me vieron en las inundaciones, en el Indoamericano; saben que conozco esta ciudad y que soy de esta Ciudad. Más allá que cuando sentí que había que dar la pelea en la Provincia fui y la di. Y estoy orgullosa de haberla dado.

¿La daría de nuevo?

Vidal: Sí, no tengo duda. Todas las peleas que di las volvería a dar. Cuando fui a la provincia, fui convencida de lo que había que hacer. Si la política -porque no es la gente- tiene para reprocharme que nací y viví la mitad de mi vida en la Ciudad y que defendí la Ciudad y que viví la otra mitad de mi vida en la Provincia y defendí la Provincia, estamos muy bien.

Tetaz: ¿Kicillof no fue primero diputado por la Ciudad y después gobernador o Scioli?

El precandidato Tetaz se sumó a la entrevista en la redacción de El Cronista

Durante el armado de listas hubo voces críticas respecto del rol de Macri y su participación en la campaña. Pero en las últimas semanas, Macri se ha insertado fuertemente...

Tetaz: Cuando María Eugenia contó que Mauricio no se sumaba porque estaba varado en el exterior no le creían. Creían que era una excusa. Decían: "Qué justo, qué conveniente". Volvió y se sumó a la campaña.

Vidal: La primera acción de campaña la hizo conmigo , en una reunión con Padres Organizados por la Educación. Yo tengo un vínculo con Mauricio que va más allá de las encuestas, que va más allá de las elecciones, que tiene más de 15 años. Yo empecé haciendo política en el PRO, siempre estuve en el mismo lugar. La elección es una coyuntura en mi vículo con él. Por supuesto que en ese vínculo tuvimos acuerdos y desacuerdos.

Les aporta en los sectores más duros, que hoy están volcándose hacia Milei o el propio López Murphy?

Mauricio siempre ha tenido una claridad conceptual muy consistente en lo que cree para esta Argentina. Y la gente le valora esa coherencia, por eso hay un conjunto de argentinos que lo sigue acompañando y lo seguiría votando.

¿Tendrá un segundo tiempo?

Tetaz: Es la primera vez que un espacio opositor va a llegar a 2023 con 5 ó 6 candidatos presidenciales competitivos : Horacio, María Eugenia, podría ser Macri -si quisiera-, Patricia, los gobernadores radicales... habrá que encontrar la forma de resolverlo, seguramente habrá una PASO, que va a ser la más competitiva en mucho tiempo. Cuánto hace que un espacio no tiene 6, 7 candidatos presidenciables con peso electoral al competitivo.

¿Qué aporte hace Larreta desde su gestión para la campaña?

Definitivamente hay un contraste entre el gobierno de la Ciudad, la Provincia y la Nación. En el último año y medio se vio la diferencia entre un Gobierno que compra Sputnik y cuando nos tiene que dar la segunda dosis no llega. Y un gobierno con Fernán Quirós, que hace el estudio, para definir que Moderna pueda reemplazar la Sputnik. Y por eso estamos vacunados este mes. Es un gobierno que define la apertura o el cierre en función del índice de contagiosidad, de la cantidad de camas ocupadas, de indicadores científicos, evidencia, datos. Y del otro lado tenés un gobierno que a la mañana la ministra te dice: "Las escuelas van a estar abiertas" y a la noche el Presidente: "Mañana se cierran ". Este es un gobierno que acompañó a las pymes y trabajó por la seguridad, frente a una ministra que dijo que un país seguro como Suiza es aburrido. El problema es la falta de planificación, la improvisación y el respeto a la libertad. En el último año y medio el kirchnerismo se metió en nuestras casas y con nuestros hijos. Por otro lado, esa realidad de nuestros hijos sin futuro es el resultado del último año y medio, porque en diciembre de 2019, eso no pasaba.

Hace unos días el ex Presidente planeó una serie de cuestionamientos sobre el endeudamiento durante el actual Gobierno y el gobernador Kicillof reestructuró el 98% de la deuda y volvió a poner el tema en agenda...

Tetaz: Primero contesto yo. Chequeado demostró que la afirmación de María Eugenia era verdadera. Efectivamente no es cierto que es el que menos se endeudó. Si tenés déficit, esa es la causa de la deuda. Si todo este debate sirve para que la clase política haga un consenso respecto de la inconveniencia del déficit, porque termina en emisión o deuda y que la deuda puede tener todas las formas que vos quieras. Te llevás las reservas, enchufás Leliqs, usás fondos de la ANSeS, lo que sea.. No hay deuda sin déficit. El gobierno responsable de la deuda es el que contrae déficit. Si Cristina hubiera entregado como recibió, con superávit, nadie estaría discutiendo la deuda en la Argentina. Me sorprende que los kirchneristas tengan el tupé de hablar de la deuda.

María Eugenia: La deuda, cuando llegué, era de u$s 9000 millones registrados y otros u$s 2000 más no registrados, que la provincia le debía al instituto de previsión social, a los jubilados de la provincia, al Banco Provincia, a sus depositantes, y a los municipios en fondos esenciales. Yo me fui con el mismo monto de deuda. La diferencia es que cuando me fui había un SAME funcionando para 14 millones de bonaerenses, había 2500 obras empezadas y terminadas, había una inversión en equipamiento de policía que no estaba cuando llegué. Están todas las guarias terminadas y hechas a nuevo de todos los hospitales públicos. 65 escuelas nuevas construidas, 7000 intervenciones para mejorar escuelas. Y está todo documentado, certificado por escribano público y le dejé a Kicillof una caja de $ 33.000 millones que le permitían pagar los sueldos. Yo llgué con una caja de $ 190 millones que a los 10 días no podía pagar sueldo ni aguinaldo. Esa es la provincia que recibí y que dejé.

¿Por qué no se candidatea por la Provincia? Desde el oficialismo dicen que no puede defender su gestión.

No me candidateé en Provincia porque la pelea más difícil está en la CABA . Acá no se trata de ganar o perder, sino de la cantidad de diputados que se requiere defender en el Congreso. La elección, y la primaria Santilli-Manes van a garantizar los 14 diputados que renovamos en Provincia . En la CABA, renovamos 10, tenemos que tener un resultado mayor al mejor de nuestra historia, que fue en 2019 de Horacio, de 56 puntos. Necesitamos PASO como la que tenemos, incorporando a López Murphy, una lista amplia competitiva que tiene desde el PRO, la UCR, y la CC hasta el GEN, el Socialismo y Confianza Pública. Tiene a todos los sectores. Tiene gente que nunca hizo política. Necesitamos representar a la mayor cantidad de porteños posible para que esta mayoría automática en el Congreso, en Diputados, no se imponga.

¿Qué lectura hace de los exabruptos del Presidente en los últimos días, su defensa a la docente, los dichos de la precandidata Victoria Tolosa Paz, los retos de Cristina Kirchner?

Las declaraciones y descalificaciones son de líderes, en este caso el Presidente, que habilitan la violencia. Violencia no es solamente que te peguen un tiro en un acto de campaña, que fue gravísimo. Violencia también es descalificación, avalar a una maestra violenta con su alumno. El Presidente no es un hombre común, como él dice. Cuando avala a una maestra que adoctrina, le está dando un mensaje a todo el mensaje educativo: a las madres, a las docentes y a los chicos. Porque no hay una situación de igualdad. Esa docente después califica, y tiene el poder. Si un alumno siente que ante esa situación el Presidente avala a la docente, y no lo defiende a él, se calla. Y cuando se calla, le bajan línea y lo adoctrinan. Creo que eso, más el Pata Medina haciendo una manifestación en el medio de La Plata reivindicándose, más Luis D'Elía cortando su tobillera frente a un juez, todo eso muestra que hay un aval a la violencia. Que no es solo el daño físico, es más amplio: una forma de hacer política, de gobernar y de ser. Eso también se está poniendo en juego en la elección.

¿De Alberto, de Cristina?