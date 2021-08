Una por una, cuáles son las propuestas de Vidal para el Congreso

"La Argentina está de luto" . Bajo esa premisa, la lista que encabeza María Eugenia Vidal se prepara para salir mañana a la cancha y presentar una serie de propuestas con las que intentará desmarcarse del kirchnerismo -más que de las otras dos listas de JxC con las que competirá el 12 de septiembre. Para Vidal, el Frente de Todos es su verdadero contrincante. Por ello, además de una serie de medidas económicas, la educación y el fin de los privilegios para los funcionarios públicos tendrán un lugar preponderante en la campaña.

Junto a los precandidatos de la lista que también integran el economista Martín Tetaz (UCR) y Paula Oliveto (Coalición Cívica) Vidal dará a conocer, desde Parque Patricios, sus propuestas y se mostrará junto a los peso pesado de JxC que apoyan su candidatura .

Para la ex gobernadora, la Argentina está de luto. Pero no solo por las más de 100.000 vidas que se cobró la pandemia de Covid-19. Sino también, por sus efectos. Según los datos que arrojó en diálogo con la prensa al anticipar cuáles serán las propuestas que impulsará junto a sus compañeros de lista, son más de 130.000 pymes que cerraron desde que el virus puso un pie en la Argentina; la pobreza trepó en 10 puntos porcentuales durante ese período, y cerca de 1,3 millones de chicos dejaron la escuela en el marco de la no presencialidad.

"No es una campaña como otras, la Argentina es otra", dijo Vidal antes de dar a conocer los tres ejes fundamentales por los que pasarán las propuestas que intentarán colar en el Congreso, o al menos en la Opinión Pública, los diputados que la acompañan de cara a las PASO.

La lectura que hacen desde la lista que se da por descontado que se impondrá en el distrito porteño es que, al sentimiento de pérdida que despertó la pandemia entre los argentinos, el Gobierno de Alberto Fernández le sumó la "bronca" .

Bronca porque los funcionarios no se bajaron los sueldos, mientras que el sector privado -en buena medida- se vio obligado a suspender su actividad. Bronca por el "Vacunatorio VIP". Y bronca por el Olivosgate.

Pero además, en diálogo con periodistas, Vidal recalcó que con el Gobierno de Fernández "se metieron en nuestras casas; hubo un abuso de poder". "Te quieren pobre, burro y sometido", sintetizó.

Con esa lectura, la lista de Vidal se prepara para lanzar mañana una serie de propuestas agrupadas en tres grandes temas: Terminar con los privilegios; Educación y Economía (con el ojo puesto en los jóvenes y las pymes).

En el acto que se llevará adelante en la calle Iguazú al 400, donde se dispondrá un escenario 360°, y dos gradas: una será ocupada por los precandidatos y otra exhibirán los peso pesado que acompañan a la ex gobernadora de la Provincia. Entre ellos, darán el presente la líder del PRO, Patricia Bullrich; el radical Martín Lousteau; y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Elisa "Lilita" Carrió tiene con bronquitis, por lo que descartan su participación. Resta saber si el ex presidente Mauricio Macri dará el presente.

Ante el público, que ya anticiparon que será acotado por cuestiones de protocolo, hablarán solo dos oradores: Vidal y Emmanuel Ferrario, que encabeza la lista de precandidatos a legisladores porteños. Allí entonces, presentarán sus propuestas de manera formal.

Banco Central independiente

Bajo el lema "aliviar a quienes generan empleo", Vidal dará a conocer una serie de iniciativas en este sentido. Por caso, la lista de la exgobernadora trabajó -con el radical Martín Tetaz como principal vocero en este capítulo- en una iniciativa que busca reducir los impuestos al trabajo a sectores más golpeados (gastronómico, hotelero, turismo), así como también, en una nueva moratoria de impuestos al trabajo para pymes.

Además, los precandidatos también pondrán el foco en la creación de empleo . ¿De qué forma? A través de una exención de impuestos al trabajo a nuevos empleos por un período de dos años. De acuerdo a las cifras que manejan los cambiemitas, hay un universo de 9 millones de personas que tienen trabajo informal o son cuentapropistas que no están protegidas por legislaciones y paritarias.

El caballito de batalla de Tetaz para bajar la inflación también cobrará forma de propuesta. Para ello, el economista redactó una iniciativa para garantizar la independencia del Banco Central . Es que el radical insiste con que "hay evidencia científica" de que, de esta manera, baja el aumento generalizado de precios.

Según Tetaz, "en ningún país del mundo" se bajó la inflación con medidas como Precios Máximos (como impulsa el Gobierno) sino que se requiere un Banco Central al que el Presidente no le pida ni le exija emisión monetaria, ni que financie al fisco.

Además, entre las iniciativas de corte económico que propondrá la lista de JxC de cara a las elecciones buscan que haya "más trabajo y oportunidades para los jóvenes".

Es que, insisten con que el 50% de los desocupados argentinos tiene menos de 29 años . Para ello, proponen una serie de medidas que buscan la reconversión de planes en trabajo; incentivos fiscales para quienes den primer empleo y monotributo gratis por un año.

Educación y transparencia

La lista de Vidal seguirá haciendo de la educación una bandera . Así como Larreta se despegó del Ejecutivo en el marco de la pandemia y tras un fallo a favor por parte de la Corte abrió las aulas, ahora Vidal buscará instalar el tema, pero desde el Congreso.

Para ello, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, la exgobernadora se comprometerá mañana en Parque Patricios a impulsar una serie de medidas en torno a un tema que, como pocas veces, se instaló en la agenda. ¿Cuáles serán las propuestas? El primer ítem de las propuestas educativas es "la escuela siempre abierta". La medida -que cobraría forma de proyecto de ley- va en consonancia con el slogan que Larreta repitió en más de una oportunidad, mientras el Gobierno de Fernández impulsaba el cierre de escuelas: "El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada".

Pero además, la lista de Vidal tiene en carpeta una serie de iniciativas que buscan que los alumnos que perdieron contacto con la escuela a raíz de la no presencialidad en tiempos de pandemia recuperen los contenidos. Asimismo, y probablemente como respuesta a la creación del colectivo Padres Organizados, que surgió a través de las redes con la meta del retorno a clases presenciales, incluir por ley a las familias en el debate educativo.

En tanto, Vidal también tiene bajo el brazo un proyecto para establecer la evaluación educativa nacional obligatoria (y no habilitar su suspensión de manera "discrecional", como le achacan al FdT tras decidir la suspensión de las pruebas PISA bajo el argumento del Covid-19).

Otra propuesta que la exgobernadora buscará impulsar es que así como los colegios técnicos tienen prácticas formativas obligatorias, lo mismo ocurra en todas las secundarias del país. La idea es vincular al sector privado y público con la currícula.

Durante la presentación que hicieron los tres precandidatos que ocupan el podio de la lista más competitiva, fue Oliveto la encargada de presentar el capítulo "Terminar con los privilegios". Entre otros ítems, la precandidata de la Coalición Cívica fue la que planteó ponerle un fin a las jubilaciones de privilegio , así como también será la voz cantante de una iniciativa que busca crear un "portal único de transparencia" en el que se publiquen las declaraciones juradas completas e históricas de todos los funcionarios del Estado.

En tanto, Oliveto expresó su compromiso con la iniciativa Ficha Limpia y en avanzar con una medida para que los fondos recuperados de la corrupción y el narcotráfico se destinen a emergencias vinculadas a la pandemia del Covid-19.

Los jubilados también tendrán su lugar entre las propuestas de la lista. Según anticipó Oliveto, trabajarán en una serie de iniciativas para facilitar altas jubilatorias, acotar los tiempos, ampliar los fondos y promover el pago de los juicios.