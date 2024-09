Con un Congreso blindado, debaten el veto al aumento previsional: qué pasa dentro de Diputados

Tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la recomposición de haberes jubilatorios dispuesta por el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados comenzó a debatir si insistirá o no con la medida. En ese marco, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lleva adelante un fuerte operativo de Seguridad que se prolongará todo el día.

Miembros de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, se instalaron en las inmediaciones del Congreso para contrarrestar una nutrida convocatoria de las principales centrales obreras y movimientos sociales. A la Plaza Congreso llegaron delegaciones de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Unión Obrera Metalúrgica (UOM), trabajadores de Atucha y se espera la presencia de Pablo Moyano.

"Los soretes radicales están de oferta", gritaron un grupo de jubilados en la puerta del Congreso a los diputados que ingresaron uno a uno a la sesión.

Según adelantaron fuentes del Congreso, había grandes esfuerzos para que se ausenten diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) que en primera instancia votaron a favor de la reforma jubilatoria y que en segunda instancia acompañarían la decisión presidencial.

"La Unión Cívica Radical va a bajar a dar quórum y la posición que nosotros vamos a llevar adelante mayoritariamente es insistir con la sanción de la fórmula de movilidad jubilatoria que se aprobó en este Congreso hace unas semanas atrás", dijo la diputada radical Karina Banfi en diálogo con la prensa en la previa a la sesión.



Asimismo, defendió a los diputados de su bloque que cambiarán el sentido de su voto: "No, no van a cambiar el voto. Ellos siempre tuvieron la posición de respetar la decisión del veto presidencial y la verdad, me parece que la foto es una anécdota, teniendo en cuenta que lo más importante hoy es", afirmó la diputada.

Sin embargo, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau los acusó de "panqueques" por bajarse de una iniciativa que ellos mismos propusieron.

La sesión comenzó a las 11:15, con el quórum de 131 diputados sentados en sus bancas. En se contexto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, aceptó la renuncia del diputado de la UCR Pedro Galimberti en favor de tomar un cargo en la represa de Salto Grande y en contraposición asume en su lugar la diputada por el PRO Nancy Vallejos.

Algo que viene en concordancia con la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei en la Casa Rosada con miembros más permeables del radicalismo.

Asimismo, se espera una resolución similar de la votación del bloque Innovación Federal que está alineado con los gobernadores.