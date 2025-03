Uno por uno: la historia de los 29 acuerdos que Argentina firmó con el FMI

Argentina va camino a concretar el acuerdo número 30 de su historia con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el país que más compromisos firmó con el organismo desde su ingreso en la entidad, en 1956.

Buscando acelerar este escenario, el gobierno de Javier Milei anunció firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para validar el entendimiento y luego lo remitirá al Congreso para ratificarlo.

Se trata de un nuevo capítulo en el vínculo recurrente de los gobiernos argentinos con el organismo, marcado por idas y vueltas a lo largo de las décadas. Puede resumirse con un contundente dato: hasta la fecha, el país concretó un entendimiento cada 28 meses.

Al respecto, un informe elaborado para el Conicet por la investigadora Noemí Brenta hace un repaso de la larga relación con el Fondo y cómo fueron los 29 acuerdos firmados en casi 70 años de relación.

Arturo Frondizi, el primer mandatario en tomar crédito con el FMI

El primer acuerdo se realizó durante el gobierno de Arturo Frondizi el 4 de diciembre de 1958, dos años después de adherir a la institución. Se trató de un crédito de u$s 75 millones por el plazo de un año.

La operación, destinada a estabilizar el problema cambiario y frenar la inflación, fue la primera de seis stand by consecutivos en un periodo de 10 años. Si bien el FMI otorgó el préstamo, el país sólo uso u$s 42,5 millones.

Como aval, la principal cláusula propuesta hablaba de una reducción del 15% de los empleos públicos, además de un freno a la obra pública y de la privatización de empresas estatales.

Finalmente, Frondizi terminó acudiendo al FMI en tres oportunidades más (1959, 1960, 1961), todos por préstamos de u$s 100 millones.

La última dictadura militar y la expansión de la deuda

Con la llegada de los militares al poder, se firmaron otros cuatro acuerdos de financiamiento hasta 1983. El primero de ellos fue en agosto de 1976, por u$s 300 millones, el mayor monto acordado hasta entonces a un país latinoamericano.

El giro fue clave para sostener el programa de estabilización de aquel entonces, que incluyó congelamiento de salarios, liberalización de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero. También inició un marcado crecimiento de la deuda externa pública, llegando a u$s 42.000 millones en 1982.

Bajo la última dictadura militar, la Argentina llevó adelante cuatro acuerdos.

Aunque el balance de pagos estaba equilibrado, el gobierno de facto de Jorge Videla pidió en septiembre de 1977 otros u$s 194 millones. Por último, Reynaldo Bignone firmó los dos últimos acuerdos en dictadura, entre fines de 1982 y comienzos de 1983, por un total de u$s 2200 millones.

Las experiencias de Menem y De la Rúa: cinco acuerdos en 10 años y el blindaje 2001

El período más prolífico en compromisos con el FMI fue bajo el mando de Carlos Menem. Hubo acuerdos Stand By con los ministros de Economía Néstor Rapanelli, en 1989, y Domingo Cavallo, en 1991 y 1996, además del de Facilidades Extendidas de 1992. El último fue en 1998 de la mano de Roque Fernández por u$s 2800 millones.

El riojano concretó así un total de cinco programas, la mayor cantidad para un solo gobierno y compartiendo el primer lugar con la administración de Raúl Alfonsín.

El ascenso de La Alianza y Fernando de la Rúa continúo con esta tradición y en diciembre de 2000 acordaron el blindaje por u$s 13.700 millones. En agosto de 2001 el monto se incrementó a u$s 22.000 millones, lo que no podría evitar la crisis económica y social que terminaría con la salida del mandatario.

Néstor Kirchner y la cancelación de la deuda

Eduardo Duhalde suscribió en enero de 2003, meses antes de entregar el gobierno, un nuevo stand by de tres años, por un monto de u$s 12.500 millones de entonces.

Sin embargo, en un gesto de "independencia económica" frente a los condicionamientos del organismo, el gobierno de Néstor Kirchner decidió romper lanzas con el FMI en 2006 cuando decidió abonar en un solo pago los u$s 10.000 millones que el país debía.

Lagarde, ex FMI, junto a Mauricio Macri.

Macri y Fernández: del retorno al FMI al último acuerdo de la Argentina

Recién en mayo de 2018, el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo para el otorgamiento de u$s 56.300 millones en un programa stand by a tres años, cifra récord para el país. De ese total fueron desembolsados u$s 44.300 millones.

Luego, el gobierno de Alberto Fernández concretó un nuevo programa en marzo de 2022 que preveía un refinanciamiento de estos vencimientos y un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia.

El último acuerdo hasta el comienzo de la era Milei fue en julio de 2023, con Sergio Massa como ministro de Economía y candidato a la presidencia, cerrando un desembolso por 7500 millones de dólares.

Milei emitirá un DNU para validar el trigésimo acuerdo que el país firmará con el FMI desde su incorporación.

