Uno de los economistas más escuchados encendió alarmas por la inflación de febrero: "Más cerca de..."

Después de darse a conocer el dato de enero, el Gobierno quedó en la puerta de tener un índice de inflación menor al 2%. Sin embargo, según los especialistas, el cumplimiento de ese objetivo tendrá que seguir esperando.

En sus respectivos informes, distintas consultoras estimaron para febrero una suba superior a la registrada en el primer del año, en un comportamiento explicado por el salto de la carne y la educación.

Santiago Bulat, uno de los economistas más escuchados, coincidió al asegurar que el número será "más cercano al 3% que al 2%".

En declaraciones a LN+, Bulat señaló: "Esto es como bajar de peso, bajar de 120 a 90 kilos es más fácil que de 90 a 70,este tramo se vuelve más difícil. Lo decepcionante es que el Gobierno bajó el ritmo de devaluación y en un mes en el que está yendo al 1% la inflación le da más alta, esa no sería una buena noticia en general".

El corte de la tendencia descendente sorprende además porque febrero suele ser, en términos históricos y por temas de estacionalidad, menos inflacionario que enero y marzo.

Sin embargo, Bulat considera que la cifra no será "motivo de preocupación" , y remarcó que el mercado "ya compró el rumbo desinflacionario".

"Yo no me preocuparía, te puede dar un mes más arriba, a veces hay que corregir precios que quedaron viejos, y todavía queda pendiente mucho ajuste de tarifas que no está definido cómo se va a hacer. Eso en algún momento eso va a tener un impacto mayor ", explicó.

Este rebote, incluso, podría ser considerado hasta "sano", cree Bulat. "Yo prefiero no acumular muchos desequilibrios que sé que en algún momento tengo que soltar, e ir encarándolos de a poquito, no me preocupa demasiado que la inflación dé más alta que la del mes pasado. El mercado está validando el camino a la baja", concluyó.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los gurúes de la city pronosticaron una inflación del 2,1% en febrero, del 2% en marzo y de 1,9% en abril.

Estas cifras se verían alteradas por los significativos aumentos de la carne registrados en los primero días del mes y lo sucedido con el rubro educación con el comienzo del ciclo lectivo 2025.