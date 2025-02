La Argentina empezó el año con un dólar en calma , e incluso a la baja, lo que reavivó el debate sobre el atraso cambiario y las probabilidades de que haya una nueva devaluación.

Desde el Gobierno sostienen que no hay atraso cambiario y resaltan que no habrá un salto del tipo de cambio. Mientras tanto, economistas como Domingo Cavallo que advierten que, si no aplican una corrección cambiaria, "esto termina mal".

En este contexto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) de enero revela las proyecciones de los principales analistas de la City sobre qué pasará con el dólar el resto del año.

El seguimiento de las proyecciones macroeconómicas fue elaborado por 39 participantes, entre quienes se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Dólar 2025: qué va a pasar con el dólar según las principales consultoras





El primer REM del año, publicado a comienzos de febrero por el Banco Central, reúne las proyecciones de 39 especialistas sobre lo que pasará con el tipo de cambio y la inflación en los próximos meses.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $ 1.055 por dólar para el promedio de febrero de 2025, lo que implicaría una suba mensual promedio de 1,0% de la paridad cambiaria.

Dólar 2025: qué va a pasar con la divisa este año, según las principales consultoras

De acuerdo con el conjunto de participantes del REM, este ritmo de depreciación cambiaria se sostendría durante todo el horizonte encuestado.

Para diciembre de 2025, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $ 1.201 por dólar . La variación interanual esperada se ubicó en 17,6% a dic-25 (-0,5 p.p. respecto del REM previo).

Qué va a pasar con el dólar: el pronóstico de los bancos de Wall Street y las consultoras





Bank of America (BOFA) proyecta que el dólar alcanzará los $ 1.400 en diciembre si se cumplen las condiciones de un acuerdo con el FMI y se concretan los desembolsos.

También, 50 consultoras y bancos privados que participan en el LatinFocus Consensus Forecast, estiman en consenso que el tipo de cambio oficial mayorista llegará a $ 1.348 en diciembre, mientras que el paralelo se ubicará en $ 1.332.