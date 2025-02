Acciones en baja: cuáles son los principales reclamos de los inversores para volver a apostar

Las señales positivas que recibió el mercado durante el fin de semana no alcanzaron para reanimar a la Bolsa. Las reuniones de Javier Milei con Donald Trump y, sobre todo, la de Luis Caputo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos no lograron dar vuelta la dinámica bursátil, lo que ratifica la necesidad de nuevos drivers que permitan retomar la senda alcista.

El bajo impacto de las señales que llegaron desde Estados Unidos se reflejó este lunes en otra caída de 0,7% en el S&P Merval, descensos de hasta 4% en los ADR argentinos en Nueva York, pérdidas diarias de hasta 0,6% en los títulos de deuda soberana en dólares y un alza de 10 puntos básicos en el riesgo país que lo situó en 730 unidades.

Tasas en pesos: cuándo bajarán los bancos el rendimiento de los plazos fijos

De acuerdo con los operadores, lo que hoy más observa y espera el mercado para retomar la senda alcista es un nuevo acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario (FMI) que incluya un desembolso de dólares adicionales. Las negociaciones, según Milei, están muy avanzadas y "sólo falta el moño" para cerrar el acuerdo, pero los inversores necesitan ver que se concrete y, sobre todo, conocer el monto que incluirá.

Faltan nuevos drivers



Juan Diedrichs, analista de Capital Markets Argentina, resalta que la espera del nuevo acuerdo con el FMI es lo que sostiene la cautela de los inversores, por lo que un anuncio con el cierre de la negociación, con un buen monto de dólares adicionales, debería destrabar el apetito por los activos bursátiles locales para que retomen la tendencia alcista.

De acuerdo con Martín Genero, de Clave Bursátil, los inversores están más centrados en el monto que incluirá el nuevo acuerdo: si sólo alcanza para refinanciar los vencimientos de deuda, no será celebrado por el mercado. Sobre todo, porque un buen desembolso serviría para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA), algo fundamental para la salida del cepo cambiario.

Para Genero, un rebote en las acciones argentinas se daría con mejores precios, ya sea a través de nuevas bajas en las cotizaciones, que hagan que sean vistas como oportunidad entrada, o con mejoras en los fundamentos (como los dólares del FMI), que abaraten las valuaciones actuales para que los inversores se animen a volver a entrar.

"Lo que pasa es que no llegan novedades fuertes. Hay buenos datos macroeconómicos y bastante sólidos, pero muchos de ellos el mercado los conoce desde hace un tiempo. Falta un catalizador. Desde mi punto de vista, ese podría ser el anuncio de un nuevo acuerdo con el FMI", coincide el asesor financiero José Ignacio Bano.

Bano considera que los precios actuales son de entrada, por lo que muchos de sus clientes aprovechan para tomar posiciones en instrumentos locales, especulando con un anuncio no muy lejano de un nuevo acuerdo crediticio con una cantidad de dólares adicionales que genere una celebración en el mercado y dispare las cotizaciones.

"Si el acuerdo con el Fondo incluye que desembolse muchos dólares, eso pondría a la Argentina en una situación de reservas netas positivas en el Banco Central. Si eso pasa, estaríamos muy cerca de empezar a levantar el cepo y empezarían a llegar capitales desde afuera", sostiene.

Los analistas Invertir en Bolsa (IEB) afirman que las correcciones bajistas de las últimas semanas, explicadas por toma de ganancias, ruidos internos y presiones externas, no cambia la visión constructiva sobre las acciones argentinas, ya que los fundamentos de fondo no han cambiado. No obstante, advierten que un potencial atraso en la salida del cepo podría alterar la perspectiva.