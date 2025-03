Una encuesta midió la marcha de la economía y reveló un sorpresivo dato para el Gobierno

El Gobierno avanza en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sanear las cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, por consiguiente, salir del cepo cambiario antes de fin de año.

Ese entendimiento, según explicaron el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, en reiteradas ocasiones, permitiría al Ejecutivo liberar definitivamente la economía y quitar restricciones a los tipos de cambio.

Precisamente, en relación al rumbo económico, una nueva encuesta del estudio Isasi/Burdman, a la que tuvo acceso El Cronista, reveló un dato positivo para Javier Milei: 5 de cada 10 argentinos creen que la economía estará mejor este año en comparación con 2024.

Sin embargo, el relevamiento del que participaron 2084 personas de todo el país, arrojó también un llamado de atención para la gestión libertaria: si bien hay acuerdo con el rumbo económico, solo 4 de cada 10 consultados creen que la economía está creciendo y reactivándose.

Qué piensan los argentinos del rumbo económico

Uno de los primeros datos que arrojaron los encuestados estuvo vinculado con su "esperanza" de que el 2025 sea un año favorable para el rumbo de la economía argentina, superando los resultados que dejó el 2024.

5 de cada 10 argentinos creen que la economía estará mejor este año en comparación con 2024.

El 49% de los casos cree que habrá una mejora en este aspecto, mientras que un 24% estima que los resultados no serán positivos y otro 20% que no habrá cambios con respecto al año pasado .

Ahora bien, al ser consultados sobre cuál es su análisis sobre el crecimiento y la reactivación económica del país, la respuesta colectiva fue lapidaria y sorprendente.

El estudio observó que el 51% de los encuestados asegura que no sienten que la economía se esté recuperando. Solo un 38% entiende que la situación está mejorando y que el país se encuentra en otro camino, producto de una fuerte desaceleración de la inflación desde la asunción de Javier Milei .

Qué piensan los argentinos de la inflación, según la encuesta de Isasi/Burdman

El INDEC dará a conocer la próxima semana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Luego del dato alentador que arrojó el organismo en enero (2,2%), diferentes consultoras de la City ya lanzaron sus pronósticos.

Por su parte, el Gobierno mantiene la expectativa de que la inflación perfore el 2% , aunque parece complejo según los últimos relevamientos.

Teniendo en cuenta este aspecto, el estudio que realizó Isasi/Burdman reveló que el 52% de los casos piensa que el Ejecutivo está resolviendo el problema de la inflación. En cambio, un 42% de los encuestados cree que todavía el asunto no se solucionó, mientras que el 6% restante "no sabe" si realmente hubo una evolución o no.