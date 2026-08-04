Adiós al monotributo: el Gobierno eliminará del sistema a esta lista de contribuyentes (foto: archivo).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes . Por este motivo, todos estos monotributistas deben revisar sus facturaciones y realizar el trámite de recategorización.

Sin embargo, un grupo específico de contribuyentes del monotributo abonará un importe significativamente menor en su cuota mensual. Estas personas pagarán menos de $ 13.000 por mes a partir de agosto de 2026.

Nuevos montos del monotributo: desde cuándo rigen y cuándo se pagan

Los nuevos valores para las distintas categorías entran en vigencia a partir de agosto de 2026. Estos importes ajustados se mantendrán vigentes durante todo el semestre hasta enero de 2027.

El vencimiento de la cuota mensual opera entre los días 1 y 20 de cada mes. Los contribuyentes pueden abonar el importe mediante transferencia bancaria, débito automático, cajero automático o en efectivo .

Las nuevas escalas desde agosto

Categoría Límite de facturación anual Cuota mensual A $12.009.410 $49.527 (servicios y comercio) B $17.595.183 $56.379 (servicios y comercio) C $24.670.494 Servicios: $66.020 / Comercio: $64.531 D $30.628.651 Servicios: $84.613 / Comercio: $82.565 E $36.028.231 Servicios: $119.811 / Comercio: $108.268 F $45.151.659 Servicios: $150.784 / Comercio: $129.931 G $53.995.799 Servicios: $230.313 / Comercio: $158.815 H $81.924.660 Servicios: $522.707 / Comercio: $317.895 I $91.699.762 Servicios: $963.748 / Comercio: $474.993 J $105.012.519 Servicios: $1.167.300 / Comercio: $580.794 K $126.610.839 Servicios: $1.614.446 / Comercio: $702.103

ARCA aplicó modificaciones en el Monotributo. Composición/El Cronista

Quiénes pagarán menos de $ 13.000 por mes

Los inscriptos en el Monotributo Social son los únicos contribuyentes que accederán a la cuota fija de $ 12.847,27. Este régimen está destinado a los trabajadores de la economía popular que necesitan formalizar su actividad laboral.

El Estado nacional subsidia el 100% del componente impositivo y del aporte previsional del trabajador. Por esta razón, el titular solo debe abonar el 50% de la cobertura médica por cada integrante familiar adherido.

Los pequeños contribuyentes registrados en este régimen mantienen además la compatibilidad con diversas prestaciones sociales de ANSES. De esta forma, los titulares pueden continuar cobrando la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Los requisitos y cómo para anotarse al régimen

Para ingresar al Monotributo Social es necesario ser mayor de 18 años y desarrollar una única actividad económica independiente . Además, el solicitante no puede ejercer profesiones universitarias ni integrar sociedades comerciales.

El trabajador debe registrar ingresos brutos anuales inferiores al tope de la Categoría A del Monotributo . Además, solo puede poseer hasta dos inmuebles y hasta tres bienes muebles registrables a su nombre.