El miércoles 13 de mayo habrá un paro bancario nacional que afectará la atención al público en dos entidades clave del sistema financiero argentino. La medida fue confirmada por La Bancaria, el principal sindicato del sector, y alcanza al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario. El cese de actividades se desarrollará durante las últimas tres horas de atención al público. El gremio, que conduce Sergio Palazzo, advirtió que el conflicto puede escalar si las autoridades no ofrecen respuestas concretas. La Bancaria rechaza dos decisiones que calificó como “arbitrarias e inaceptables”. El gremio sostuvo que, pese a esa medida y a gestiones formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades “optaron por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo”. El paro confirmado alcanza exclusivamente al BCRA y al Banco Hipotecario. El resto del sistema bancario privado no anunció adhesión a la medida hasta el momento. Para los usuarios de esas entidades, los puntos clave son: Palazzo responsabilizó directamente a las conducciones del BCRA y del Banco Hipotecario por el agravamiento del conflicto y no descartó nuevas acciones en todo el territorio nacional si la situación no se resuelve antes del miércoles.