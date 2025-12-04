La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en diciembre liquidará un pago especial de $ 335.000 a todas las personas que cumplan con un requisito vinculado al empleo, aunque también hay otras condiciones.

Este bono adicional recibió un aumento en diciembre, ya que su monto se ajusta en base a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De esta forma, también habrá ajustes durante los próximos 6 meses para esta prestación.

¿Cuál es el bono adicional de $ 335.000 que paga ANSES?

El organismo previsional continuará con la emisión del programa Prestación por Desempleo, destinado a las personas que se encuentran sin trabajo o fueron despedidas recientemente.

Esta prestación emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social es una asistencia para trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y empleados de la construcción que fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas, según indica la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 24.013.

El monto que la ANSES asigna para los titulares de la Prestación por Desempleo se calcula sobre el SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) y corresponde al 75% del mejor sueldo que cobró el empleado en los seis meses previos a su despido.

ANSES pagará la prestación por desempleo con aumento.

No obstante, el salario no debe ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, por lo que el pago de ANSES será de entre $166.700 y $334.800 para el último mes del 2025.

Los próximos ajustes del salario mínimo

Noviembre 2025: $ 328.400 ;

Diciembre 2025: $ 334.800 ;

Enero 2026: $ 341.000 ;

Febrero 2026: $ 346.800 ;

Marzo 2026: $ 352.400 ;

Abril 2026: $357.800 ;

Mayo 2026: $363.000 ;

Junio 2026: $367.800 ;

Julio 2026: $372.400 ;

Agosto 2026: $376.600.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar este adicional?

Las personas que quieran solicitar la Prestación por Desempleo que deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos con el organismo.

En el caso de los trabajadores que fueron despedidos, se tienen que acatar estas normativas:

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Como el salario mínimo aumentará durante el próximo semestre, la prestación por desempleo también verá esas subas.

La documentación necesaria para solicitar la prestación por desempleo

DNI, original y copia

Documentación que acredite el despido, original y copia

Se aplicarán en los siguientes casos:

Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Paso a paso: cómo solicitar la Prestación por Desempleo