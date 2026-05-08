La Oficina de Grabado e Impresión de los Estado Unidos (BEP) ya puso en marcha el programa de rediseño de billetes de dólar del Gobierno de los Estados Unidos. Con el fin de endurecer y simplificar a la vista los elementos de seguridad, se incorporarán ejemplares actualizados y es de suma importancia que todos los extranjeros tengan conocimiento de la medida. El objetivo de esta práctica no sólo es preservar el valor de la moneda estadounidense, sino reducir los casos de falsificación y fraude. Asimismo, todos los que organicen un viaje al país norteamericano y lleven consigo más de una gran suma de dinero deberán presentar una declaración El proceso de rediseño está a cargo del Comité Directivo de Disuasión Avanzada contra la Falsificación (ACD), junto con la participación del Departamento del Tesoro, la Oficina del BEP, la Junta de la Reserva Federal, el Sistema de la Reserva Federal y el Servicio Secreto. El rediseño de billetes es una práctica tradicional en Estados Unidos y se realiza cada una determinada cantidad de años, con el fin de preservar la relevancia del dólar. De acuerdo con la información de los organismos federales que participan en el proceso, se modificarán los elementos de seguridad de los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. De acuerdo a las últimas novedades sobre este programa, las fechas están previstas para: Los ejemplares entrarán en circulación de manera escalonada, junto a los ya vigentes y los que ya se encuentran en circulación preservarán su valor. Toda persona que ingrese o salga de Estados Unidos con más de USD 10.000 en efectivo o instrumentos monetarios debe declararlo ante las autoridades aduaneras. La obligación aplica tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros, turistas, residentes permanentes y viajeros en tránsito. Además, el límite no es por persona individual si viaja un grupo familiar, sino por el monto total transportado en conjunto. La declaración se realiza ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y también puede requerir el formulario FinCEN 105 del Departamento del Tesoro.