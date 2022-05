Alberto Fernández: "No estamos conformes ni contentos con esta inflación"

En lo que representa su última escala de la gira que lo trajo por Europa para analizar el escenario de guerra en Ucrania con los líderes de España, Alemania y ahora Francia, el presidente Alberto Fernández lanzó una definición tajante sobre el impacto de la inflación en el país: "No estamos conformes ni contentos con este índice de inflación que tenemos hoy en la Argentina. Debemos seguir trabajando en ello", dijo.

De inmediato arremetió una suerte de excusa del nivel elevado de inflación al sostener que "hay un porcentaje alto de esa inflación que es derivado del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra".

No fueron las únicas definiciones tajantes que lanzó el Presidente unas horas antes de visitar al primer ministro francés, Emmanuel Macron. Sobre el aumento de tarifas segmentado que cuestionó el kichnerismo dijo que "esto que estamos haciendo aunque no esté escrito es parte del programa económico no es una imposición del Fondo. Es parte de un programa progresivo". También admitió que hay altas posibilidades de que en el contexto de guerra la Argentina y el FMI terminen redefiniendo el acuerdo sellado por la deuda.

En un entrevista que mantuvo con los periodistas que cubren la gira de Alberto Fernández por Europa, incluido El Cronista, el Presidente destacó sobre el tema que más revuelo causó en los últimos días en la interna del Frente de Todos una frase destacable: " Yo no me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri , con la derecha, con los causantes de la decadencia argentina", expresó.

Antes del inicio de la charla con la prensa que se realizó en la embajada de Argentina en París el Presidente habló ampliamente de los motivos del viaje que lo trajeron a Europa para entrevistarse con el presidente de España, Pedro Sánchez; el Rey Felipe V, el canciller alemán Olaf Scholz y mañana el presidente francés Macron.

"Vemos con mucha preocupación en la CELAC la evolución de la economía mundial por el impacto de la guerra. De allí surgió este viaje relámpago para ver a Macron, Scholz y el presidente Sánchez y el Rey Felipe VI. El sistema global está afectado", dijo.

A su vez, añadió que "tenemos que hacer algo porque este conflicto se termine. Hay que hacer algo para que cesen las acciones bélicas y las partes se sienten a negociar. Vivimos en un continente de desigualdades por lo que debemos actuar para que ello no se profundice con este escenario mundial donde hay riesgo de que la seguridad alimentaria y energética aparezcan. Es cierto que argentina que es productora de alimento y potencial energético. No me gusta encontrar oportunidades en las guerras. Quiero llamar a la reflexión desde la Argentina con humildad y en representación de un continente muy postergado. Ese fue el sentido de todas las reuniones".

"Queremos apoyar las negociaciones para el fin del conflicto. No creemos que sea un problema de Rusia OTAN y Europa ya que las decisiones tomadas repercuten en nuestra vida cotidiana. Este viaje surgió en base a esta preocupación y la necesidad de que América latina sea oída y que podamos colaborar en la resolución de este conflicto. Siendo presidente de la CELAC no me quedo tranquilo", reflexionó.

Alberto Fernández y Santiago Cafiero en París.

De inmediato el Presidente habló de que "la producción de alimentos o abastecimiento de energía es un problema para todos. El mundo debe entender que no hay más espacio para guerras. Es un imperativo moral llamar al cese de la guerra. Si la decisión de los países centrales para el problema que afrontamos es subir las tasas el problema se va a profundizar aun más. No tenemos dudas de que hay que parar esta agresión en Ucrania. El mundo está padeciendo mucho los efectos de esta guerra".

-¿Cuál es su impresión de cómo va a afectar en términos de inflación global esta guerra y en qué medida el programa económico encarado por su gobierno puede frenar los índices de inflación elevados que se están dando en la Argentina?

-El programa económico de la Argentina va a ayudar a desacelerar la inflación. De eso estamos muy seguros. No estamos conformes ni contentos con este índice de inflación que tenemos hoy en la Argentina. Debemos seguir trabajando en ello. Como lo dije en otras oportunidades, nuestro programa económico tiene tres pilares que son la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo en la economía y generando nuevos trabajos formales. Pero no está costando mucho la distribución del ingreso corregirla. Y en eso tiene mucho que ver la inflación. Aun cuando nosotros alentamos que las paritarias resuelvan esos problemas y cuando planteamos que los salarios estén por encima de la inflación tenemos que trabajar seriamente en todas las causas causantes de la inflación. Por lo tanto debemos seguir trabajando. Ahora hay un porcentaje alto de esa inflación que es derivado del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra. Y tenemos que trabajar mucho en ello porque esa causa que es la causa externa es la que no la manejamos nosotros. Y la inflación es muy dañina porque daña a los sectores menos pudientes. Por lo tanto debemos parar rápidamente ese tema. Como ese es tema de mi preocupación también quise plantear este problema a los que son actores del conflicto para que entiendan la verdadera dimensión del problema.

-Presidente ahora se empiezan a llevar adelante las audiencias públicas por el aumento segmentado de tarifas que propuso su gobierno ¿esa discusión esta totalmente cerrada o evalúa la posibilidad de una revisión de ese esquema segmentado de aumentos?

-Los aumentos incluyen el programa de segmentación por lo tanto el 10 por ciento del total de los más pudientes que se veía beneficiado con los subsidios deja de ser subsidiado. Esa es una medida en términos económicos muy progresiva porque hace que el que tiene pague. Y los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios. Y los aumentos de los que estamos hablando se vinculan directamente al salario de modo tal que nunca el aumento de tarifas puede ser mayor que el aumento salarial. Con lo cual tiene un criterio distributivo muy grande ya que es un porcentaje menor al nivel de ingreso salarial. Esto que estamos haciendo aunque no esté escrito es parte del programa económico no es una imposición del Fondo. Lo estamos haciendo porque creemos que es necesario hacerlo. Porque es difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos. Porque además vemos cómo se ha desatado el conflicto energético a partir de la guerra y cómo los precios se han disparado. Estamos trabajando en ese sentido y vamos por el camino correcto.

-Este escenario mundial de guerra que acaba de describir impone una revisión del acuerdo con el FMI.

-En realidad el Fondo Monetario ya ha dicho que hay que revisar estos acuerdos porque la economía se ha alterado significativamente. Asi que si es una idea que el FMI tiene también será aplicable a nosotros. Y además hay que ver los efectos muy negativos de la guerra. Hay indicios significativos de ello y en la Argentina es el indicio de la inflación. Cuando me dicen que la Argentina puede beneficiarse con el aumento de los commodities, no me gusta que evaluemos porque hay una guerra desatada. Es muy difícil desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Y allí el problema se complica mucho más. Por lo tanto, cuando llegue el momento entiendo que el Fondo lo propiciará como lo ha dicho públicamente.

-¿Es decir que hay diálogo por este tema del Gobierno con el FMI?

-No, no. Hay diálogo permanente pero este tema lo lleva adelante el ministro de Economía.

-¿Existe la posibilidad de que usted vaya por la reelección o que dispute en internas con Cristina Kirchner?

-A ver. Un periodista me hizo un reportaje y durante todo el reportaje me llevó al escenario de las diferencias que podamos tener con Cristina. Y al final trató de subirme al ring para pelearme con Cristina y yo no me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri, con la derecha, con los causantes de la decadencia argentina, los que generaron la deuda y trajeron el 20% de caída del salario real. Allí esta puesta mi cabeza. En resolver los problemas de los argentinos. Acotar los daños del escenario mundial y a los que están sumergidos en la pobreza. Mi cabeza está en generar trabajo, en aprovechar oportunidades. Por eso hable con el canciller alemán y con Pedro Sánchez en la posibilidad de trabajar para exportar más y en que ellos inviertan en la argentina por eso. No estoy discutiendo en Cristina. No estoy discutiendo ninguna interna. No estoy pensando en la reelección sino en salir de los problemas que tenemos. Lo que más me preocupa es resolver los problemas de los argentinos. No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias. ¿Ok? Pero nosotros en 2023 debemos hacer lo que sea necesario para ganar y que el macrismo y no derecha no vuelva a ganar y nos deje en el mundo espantoso que hemos tenido.