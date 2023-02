¿Un nuevo candidato oficialista?: desde el exterior, un embajador intenta consolidarse como opción

La mesa política del Frente de Todos se reunió la semana pasada y lejos de resolver la interna por saber quién será el candidato para las próximas elecciones, empezaron las declaraciones de los diferentes espacios que promueven al Presidente, Alberto Fernández, a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y también al ministro de Economía, Sergio Massa, pero se suman nuevos contendientes.

Daniel Scioli volvió en 2022 a la Argentina para ser Ministro de Producción y lograr posicionarse como candidato, pero el cargo solo le duró unos meses y recaló nuevamente en la embajada de Brasil. Ahora, en el año electoral, busca conseguir nuevamente el lugar que ostentó en 2015 en las listas.

"Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes", comienza la publicación que subió a Twitter el excandidato a presidente que fue derrotado por Mauricio Macri hace poco más de siete años.



Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes. https://t.co/EobKwiagpg pic.twitter.com/fnY9Owaiur — Daniel Scioli %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@danielscioli) February 21, 2023

En un texto que busca posicionarlo desde el país vecino, Scioli escribió: "Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina. Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor".

Quién será el candidato del Frente de Todos

Los ministros y los referentes del oficialismo ponen a Alberto y a Cristina como las principales opciones. Santiago Cafiero sostuvo que el Presidente es "el mejor candidato del peronismo", mientras que La Cámpora busca instalar un operativo clamor para la exmandataria.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli

Scioli, sin la exposición que otorga la presidencia ni la militancia de Cristina, busca instalarse. "A veces se confunde moderación con tibieza. ¡Todo lo contrario! Ser moderado es mucho más difícil que ser extremo, es ser firme y tenaz con las ideas que se llevan adelante, lo que permite construir consensos para viabilizar políticas que mejoren la vida de nuestra gente", consideró.

"Hay que ver si puede": dudas en el oficialismo sobre una victoria de Cristina Kirchner si es candidata



La gripe aviar suma casos y el Gobierno organizó una cumbre para analizar la situación



"Mi esencia es conciliar, descomprimir y lograr acuerdos que hagan posible consolidar un crecimiento con estabilidad e inclusión social", expresó el embajador en un discurso similar al que tenía durante su gobernación de la Provincia de Buenos Aires con el que intentó eludir la grieta.



Scioli aclaró hace un tiempo que no competiría contra Alberto Fernández a quien elogió por su "esfuerzo por mantener la unidad con un alto sentido de la responsabilidad", pero ante la posibilidad de que el mandatario no tenga el respaldo necesario, el "pichichi" parece anotarse como un candidato peronista no kirchnerista.