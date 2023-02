Sergio Massa habló de todo: qué dijo sobre su candidatura, la inflación, el FMI, la 'bomba', la sequía y los dólares

El ministro de Economía, Sergio Massa, concedió una entrevista a CNN en español donde se explayó sobre distintos temas, como la inflación, el dolar, su candidatura a Presidente, las reservas y los consensos políticos que necesita la Argentina para despegar.



"Me comprometí a un esquema de orden y de trabajo para garantizar que Argentina, el proceso 2023, lo pasara en estabilidad y no con el impacto de pánico a la corrida a la hiperinflación que finalmente no pasó. Es un desafío personal. Me pongo desafíos difíciles y no me preocupa que me digan 'no cumplió con tal número'. Mientras yo vea que el trabajo que hacemos garantiza de alguna manera estabilidad para la gente, crecimiento, estabilidad en el empleo y una lenta mejora en la recuperación del ingreso, voy a seguir peleando", dijo Massa, en clara referencia a la previsión incumplida de bajar el ritmo de suba de precios al 3% para este verano.

En coincidencia con los primeros encuentros de la mentada y meneada mesa electoral del Frente de Todos, el titular de Economía volvió a referirse a una posible candidatura electoral: "Una sola vez intenté la presidencia y era joven. Lo dije en la reunión con los intendentes; tengo una responsabilidad política con líder del FR, como parte integrante de la conducción de la coalición, yo creo que la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en Argentina".

"Lo que hay que hacer es cumplir con los objetivos de la sociedad espera que cumpla, no correr detrás de la búsqueda de nada distinto de lo que tengo que hacer hoy, que es ser ministro", completó.

Según Massa, "es más difícil administrar expectativas, sobre todo porque me tocó asumir en una crisis política y económica. 7,4 de inflación, reservas negativas, un enorme deterioro de la balanza comercial. Y además con precios relativos absolutamente desacomodados. Entonces la necesidad de dar respuesta, pero de usar bien los tiempos para que esas respuestas sean contundentes y no mágicas".

"Parte del problema inflacionario tiene que ver con dos años y medio sin acceso al crédito, financiándonos con emisión, con 6 puntos de déficit, solo apalancado en la existencia del Tesoro, y eso generó una marea enorme de pesos", aseguró.

Y continuó: "La meta de bajar la inflación es una meta que tenemos como equipo. El objetivo de bajar a la mitad la inflación que recibimos es un poco el mensaje inicial que dimos no cambió. Tampoco en el momento que planificamos pensamos que íbamos a tener una sequía que iba a subir 60 por ciento el precio del tomate. Esto no es una excusa. Yo administro la realidad".

En otro tramo de la nota, realizada por Ernesto Tenenbaum y María O´ Donell, para el programa "Conectados" de la señal americana, el funcionario advirtió que "la sequía te modifica todo; Argentina es un país agroexportador, modifica la balanza comercial, la fiscal porque el sector del campo es el que más pone en impuestos en la Argentina en términos absolutos como sector. Con lo cual te modifica la balanza comercial, te modifica el presupuesto, los precios porque nuestra canasta tiene mucho peso sobre los alimentos, la carne, la fruta, la verdura".

"No planteo debates de negación de la realidad; al contrario, creo que mi responsabilidad es sobre la base de la realidad que tenemos tratar de poner sentido común y tomar las mejores decisiones para que superemos este contexto y para que tengamos además un segundo impacto en la estabilización económica a partir de la rebaja de la inflación que es centralmente cómo influye en la distribución del ingreso", precisó Massa.

20 definiciones de Sergio Massa

"Argentina necesita acumular reservas. Pero también cómo usamos esas reservas para sostener el nivel de actividad. Tenemos un sistema de comercio administrado que de alguna manera paró la fiesta de cautelares. Señores que usaban las cautelares para reportar tragamonedas, toallas, o para sobrefacturar importaciones".

"Nosotros teníamos una primera etapa concentrados o enfocados en estabilizar. Los primeros seis meses había que poner de alguna manera, apalancándonos en el orden fiscal, teniendo recuperación de reservas. Pudimos cerrar el 2022 con un nivel de reservas inclusive superior al target que planteaba el Fondo como objetivo".

"Lo que hay es múltiples tipos de cambio que lo que tienen es lo que se llama "fiscal devaluation" o "aplicaciones fiscales", que de alguna manera lo que hacen es tratar de corregir desde la promoción o desde el castigo con impuestos, la distorsión que te puede generar en la balanza comercial. Está claro que Argentina tiene que encaminarse hacia la simplificación de ese proceso tratando de equilibrar las pilas de entrada y salida de lo que son bienes de producción, bienes de consumo".

"Esa multiplicidad es la que genera brechas que generan avivadas. Tenemos que ir corrigiéndolas. Hacerlo en un día, sin un Banco Central con fortaleza para acumular reservas, si vos no tenés capacidad de encontrar puntos de equilibrio, puede generar lo que los economistas denominan "overshooting", que lastima el valor de las empresas argentinas, el valor de los bienes intermedios que muchas empresas utilizan para producir".

Bajar la brecha del 110 al 30 supone cosas que son imposibles de hacer sin generar dolor. Y yo creo que nuestra responsabilidad es tratar de hacer las correcciones que tenemos que hacer pero evitando la mayor cantidad de dolores posibles.



Orden fiscal

Cuando uno se pone metódico a la hora cumplir los objetivos que Argentina tiene firmados a nivel internacional, cuando uno se pone obsesivo con que la inversión pública sea de impacto real y no sea simplemente reparto de pesos a jurisdicciones, tiene que ver con bien usar, con usar de la mejor manera posible los recursos que tenemos.

No son incompatibles el equilibrio fiscal con que el Estado tenga que poner plata para reactivar la economía. Cuando plantee un presupuesto, uno de los ex ministros de economía del gobierno de Macri me escribió un mensaje diciéndome "admiro las bolas que tenés".

El Estado tiene que tener un orden. Saber que hay momentos en donde tiene que invertir para promover y saber que también tiene que tener momentos en los que debe recuperar para que de alguna manera tener capacidad de recuperación e invertir en otro sector.

Acuerdo con el FMI

La producción energética para 2025, que es el primer año de pagos fuertes (al FMI), es de U$S 15.000 millones de superávit, sin contar exportaciones de gas.

¿Es cumplible el acuerdo con el Fondo? Sí, claro. Pero no pierdas de vista estas cosas, porque muchas veces, y entiendo que ustedes son más periodistas políticas que económicos, muchas veces en la búsqueda del titulito de la consigna política, lo que termina pasando, lo que se pierde de vista son las cuestiones que son centrales con el futuro económico de la Argentina.

Hay algo que el gobierno va a hacer en los próximos días para seguir consolidando y camino a la esterilización de pesos, que son pesos excedentes producto de que un país que tenía un crédito en dólares con el FMI que tenía que renegociar, entonces no tenía acceso a financiamiento multilateral por una operación de crédito a todas luces inexplicable que solo sirvió para financiar fuga de capitales.

El Fondo lo que está planteando es que discutamos con honestidad cuál es el impacto con la sequía. Vemos con inteligencia por parte del staff técnico empezar a ver cuál es el impacto de la sequía, pero también somos conscientes de que nosotros tenemos que hacer más esfuerzo que otros.

Actividad económica

Venimos de 23 meses de generación de empleo, de recuperación de empleo. Venimos mejorando el perfil exportador de la Argentina, aunque todavía falta mucho.

La energía, en la que Argentina, cuando vos mirás la curva, va a pasar de un saldo neto importador de casi 7.000 millones de dólares a un saldo neto exportador en el 2025 de más de 15.000 millones de dólares. Este año solo, Vaca Muerta tiene 40% de aumento de inversión respecto del año pasado. Y eso tiene que ver centralmente con que tenemos la segunda reserva mundial de Shell gas, la cuarta de Shell oil.

Tenemos un proceso de sobreendeudamiento con financiamiento de fuga de capitales, una caída del ingreso real de 19 puntos en el período Macri. Y después, en los dos años de pandemia tuvimos un proceso de sobreemisión de pesos, y un proceso adicional de caída del ingreso producto de la caída del Producto, y producto de la emisión sin apalancamiento en la economía real.

Argentina tiene una enorme oportunidad en los próximos 10 años en el mundo en el que vivimos. El tema es que tengamos la capacidad los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los sectores empresarios y los sectores del mundo del trabajo de sentarnos a una mesa y decir "che, en estos cuatro temas, en estos seis temas, en estos ocho temas no jodamos porque está en juego el futuro de la riqueza cde Argentina".

Comunicado de JxC

Los dos comunicados de JXC, hablando de bombas se dieron en días en los que a las 48 horas o 24 horas hubo mercado. ¿Cuál fue la reacción de los mercados? Pasaron 4 cosas: el blue bajó, no hubo puts de bonos contra el Central, el seguro que tienen muchos bonos y que cuando hay situaciones de inestabilidad los ejecutan, no hubo situación en esos días de corrida, y si paso algo que me imagino que los debe haber notado porque hoy entiendo que uno de las candidatas de la oposición fue a rendir examen Adeba, y es que cayeron las acciones de los bancos. Entonces, lo que me parece es que de alguna manera Argentina tiene una economía frágil, pero tiene un Estado que tiene una fortaleza si las sabemos usar.

Cuando Macri dejo el gobierno Leliqs contra PBI eran 12 puntos del producto, a pesar de todo esto que te conté que paso hoy son 8 puntos del producto.

La deuda en pesos es absolutamente sustentable y va a quedar en los próximos días claro y demostrado cuando nosotros terminemos de cerrar el segundo trimestre, que es el único de este año al que le queda un fuerte componente de participación de los bancos, de los fondos comunes de inversión.

El planteo de la oposición desde el momento en que yo me hice cargo es que había que reperfilar o defaultear la deuda en pesos. Esta historia de la deuda impagable en pesos no empezó ahora; empezó el año pasado. Me acuerdo el titular de un diario que sale con hojas naranjas diciendo "la montaña imparable de Massa".