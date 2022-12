Un mes en Qatar: recuerdos y confesiones de Macri sobre cómo vivió el Mundial y lo que viene

Mauricio Macri quería hablar de fútbol, de Qatar, de lo que vivió. Verborrágico como nunca se lo había visto en la Argentina, finalmente al exPresidente le sacaron una crítica al gobierno del Frente de Todos. Fue cuando en un programa del canal de noticias TN le preguntaron por el decreto que impuso el feriado nacional. "Poco feliz. No quieren la libertad. Por qué no dejan que cada uno se pliegue si quiere, si puede. ¿Y los jujeños? ¿Y los catamarqueños? ¿Y los neuquinos? ¿Y los que necesitan trabajar?"

Muy enfático, defendió al régimen qatarí de las críticas que en el mundo occidental le realizan por violaciones a los derechos humanos y prohibición de la homosexualidad. Aseguró que era una sociedad que venía de una cultura muy distinta pero que estaba evolucionando.

¿Macri entregará la Copa en la final de Qatar? El ex presidente aclaró la incógnita

Condena a Cristina Kirchner: por qué Macri no habla del fallo ni de la renuncia de CFK



Y consultado por el futbolista iraní condenado a muerte por expresarse a favor de las movilizaciones de mujeres que no quieren seguir usando velo, dijo que "se habló mucho del tema de modo de no perjudicar ni agravar la situación. La FIFA está haciendo lo que cree que puede contribuir, hablando con la federación de fútbol iraní".



Pero él quería hablar de fútbol, y de las fuertes sensaciones que le generó la Selección argentina durante todo el campeonato, pero sobre todo en la final. Conmovido, confesó que "llorón, siempre he sido llorón, pero (el partido de) ayer, me mató, porque fue una final del estilo hollywoodense y Argentina jugó el mejor partido en una final que se jugó jamás".

También reveló en Solo una vuelta más, entrevistado por el periodista Diego Sehikman, que no pudo ver los penales y se dirigió al VIP, como ya había hecho en el caso del partido con Holanda.

Solo al final del reportaje dio una definición política, aunque no personal. Porque cuando le consultaron si el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner anunció que no se presentará a ninguna candidatura. "No comment", es todo lo que contestó.

Mauricio Macri mirando el último partido en Qatar

Aunque buscó marcar un camino de desarrollo a partir de la experiencia en Doha. "Cuando en la Argentina había 6% de pobreza, en Qatar solo había desierto. Pero decidieron dejar de lado los prejuicios ideológicos y sacar el gas que tenían abajo de la tierra. Hoy hay autopistas, edificios, casas, hoteles. Y nosotros tenemos 50% de pobreza. Si dejáramos nuestros prejuicios y trabajando con coherencia, con trabajo, no viviendo del estado, lo podemos hacer. Por eso creo que lo que vimos con nuestra selección es el principio de algo".

"No comment". No quiso hablar si le determina en algo.

Macri contó que tenía a Emmanuel Macron, el presidente francés, a 20 metros, en la misma fila. Y que al lado lo tenía a Mario Kempes, goleador del mundial 1978 y al presidente de la federación africana de fútbol. Contó que cuando los franceses le hicieron dos goles "entré en una depresión. Se volvieron panteras y eran inagarrables. Ya no podía respirar. Tenía una sensación de asfixia. Fue una montaña rusa de emociones".

QUE PASABA EN QATAR CON LA SELECCION ARGENTINA

"Todo Qatar quería que Messi gane. Siempre querían que Messi gane. Más de la tercera parte que estaba en el estadio eran extranjeros, que querían que Messi ganara porque se trata del mejor jugador de la historia y le correspondía", agregó. Eufórico, aseguró que "lo que generó Leo Messi no lo generó ninguna persona en este planeta. Hoy la Argentina tiene un lugar como el que tiene por Leo Messi. Los chicos tienen adoración por él".



Macri llegó por la tarde del lunes a Buenos Aires. Después de un mes en Doha, Qatar, a donde arribó dos días antes de iniciado el campeonato mundial de fútbol, el exPresidente apuró el regreso. Al salir viajó en un avión de línea que le perdió su equipaje. Al volver, algún amigo qatarí le debe haber prestado su avión privado, porque llegó rápido y sin perder nada.

"Muy feliz -te diría- con lo de Argentina y con el mensaje que los jugadores enviaron a todos los argentinos", le dijeron a El Cronista cerca del exPresidente para explicar cómo había vuelto. Y agregaron algo más: "También feliz con la perfecta organización del mundial en Qatar".

Un amigo contó que "a él le encanta viajar y vivir experiencias en países distintos, pero su casa es la Argentina, y debe estar ansioso por transmitir lo que vivió en Qatar". En efecto, lo primero que hizo su equipo de comunicación fue confirmar la presencia de quien es presidente de la Fundación FIFA en el canal de noticias.

En su ausencia, corrieron rumores de que Gianni Infantino dijo en una comida que compartió con todo el staff de la FIFA que tenía intención de que Macri lo sucediera en algún momento, lo que demuestra que su trabajo como titular de la Fundación fue bien valorado.

Entre emires, jeques y jefes de estado, "Mauricio se dio un baño de fútbol y política, sus dos grandes pasiones", comentó un exfuncionario, que también estuvo en Qatar, disfrutando -justamente- de no estar en la gestión. "De otro modo, no podría haber vivido esto", aseguró. Algo muy parecido dijo Macri por televisión.

Qatar 2022: la historia de la foto de Macri con jeques árabes y qué hará frente a México







QUE VA A HACER HASTA QUE TERMINE EL AÑO

De la agenda que el exPresidente tendrá después de un mes fuera del país, no se pudo saber nada. Apenas que tendrá "reuniones privadas" en su oficina de Olivos y que- al fin de la semana- partirá a Cumelén, Villa La Angostura, a pasar las fiestas.

Allí, por lo que trascendió, se espera que durante el mes de enero mantenga varios encuentros políticos. Son muchos los dirigentes que esperan sus definiciones para antes de que empiece la temporada electoral, entre febrero y marzo, según los distritos.