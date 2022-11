Qatar 2022: la historia de la foto de Macri con jeques árabes y qué hará frente a México

No es nuevo. Mauricio Macri mantiene un vínculo de varios años con Qatar y, en general, con varios de los países del Golfo Pérsico. En 2017, incluso, recibió al Emir Sheik Tamim bin Hamad Al Thani que vino a la Argentina con una importante delegación, desde el canciller hasta un grupo importante de ministros, todos provenientes de alguna de las tribus que gobierna ese país que tiene la tercera reserva global de gas.

En ese viaje, el argentino le regaló al qatarí una camiseta de la Selección Argentina con el número 10. Sabía que el emir era un fanático del fútbol y el gran impulsor del polémico mundial del fútbol 2022. Unos días antes lo había convencido de que la empresa Qatar Airways auspicie a Boca Juniors, club que por entonces conducía Daniel Angelici.

Por eso a nadie le llamó la atención la presencia de Mauricio Macri rodeado de príncipes y ministros de la región del Golfo, incluido el poderoso Yasir Al Rumayyan, mano derecha del príncipe heredero Mohamed Bin Salman, que dirige el Public Investment Fund (PIF), un fondo de inversión que tiene un patrimonio de 450 mil millones de dólares.

El exPresidente vio el partido con una discreta bandera de Argentina que usó a modo de bufanda. No iba a revolearla, como seguramente lo harían otros hinchas si el resultado salía distinto, aunque claro que esperaba festejar. Pero no pudo. Consultado por El Cronista acerca de si le hicieron alguna burla por el resultado, dijo "Obvio, si no lo podían creer"

En tanto titular de la Fundación FIFA, Macri estaba oficiando de anfitrión de la delegación del país que desafió a la Argentina. Estaban también el ministro de deportes de Arabia Saudita, el joven Turki Al-Sheikh, y el máximo responsable del mundial Qatar 2022, el qatarí Hassan Al Thawadi, entre otros. A Qatar, la relación con Arabia Saudita le interesa muy especialmente.

Macri al recibir al príncipe heredero qatarí en la Argentina, 2017.

Cuando viajó el príncipe qatarí a la Argentina, su país pasaba momentos difíciles porque había sido embargado regionalmente por un grupo de países encabezado por Arabia Saudita, una decisión que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, buscó reparar a través de los buenos oficios de Kuwait y la mediación de Donald Trump.



Tiempo después, tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el país "embargado" internacionalmente fue Arabia Saudita. Macri recibió al príncipe heredero en el G20 que se realizó en nuestro país, a pesar de las duras críticas que recibía de los más destacados organismos de derechos humanos.

Por el contrario, el por entonces canciller Jorge Faurie declaró que "el intercambio comercial con Arabia Saudita tiene que ser mayor. Con el príncipe tenemos todas las posibilidades de inversión en energía, petroquímica y seguridad alimentaria. Lo hemos invitado al país y vamos a trabajar en conjunto, porque son los organizadores del G20 en el 2020".

El exPresidente vivió el partido del equipo argentino rodeado de príncipes y ministros de Arabia Saudita y otros países de la región de quienes oficiaba como anfitrión por su rol en la FIFA

Ya fuera del poder, Macri continuó con esos vínculos. Viajó varias veces a Arabia Saudita, a Qatar y Emiratos Arabes Unidos. También invitó en febrero de este año a Al Rumayyan a jugar al golf en la cancha del Chapelco Club. Allí, seguramente hablaron de fútbol, porque -entre otras inversiones- el fondo de inversión compró un club de fútbol británico, el Newcastle.

La sorprendente derrota, sin embargo, no lo noqueó. El próximo sábado, a las 16 hora argentina, estará presente en el estadio Lusail para el partido contra México.