Un aliado del Gobierno habló del voto de Lucila Crexell: "También es válido sentarse y acordar"

El diputado Oscar Zago se refirió este sábado al voto a favor de la Ley Bases de la senadora Lucila Crexell, quien definió su posición al mismo tiempo en el que se dio a conocer su posible nombramiento como embajadora de la UNESCO.

En una entrevista con Radio Splendid, el ex presidente del bloque libertario en la Cámara Baja, aseguró que no existió ningún hecho de corrupción , pero confirmó que el Gobierno llevó adelante distintas "negociaciones" para conseguir los votos.

"Cuando uno se sienta a discutir con las distintas bancadas o gobernadores, permanentemente tiene que consensuar. Son acuerdos que dan gobernabilidad. Cuando un gobierno está justo para aprobar una ley, también es válido sentarse y acordar", aseguró.

"No hablo particularmente de la senadora (Crexell) porque no me gusta poner el rótulo de que la compraron. Pero más vale que un gobernador o un senador quiere llegar agua para su molino o para su provincia. Son cosas que se hablan permanentemente y uno tiene que ocupar los cargos, si no lo hace con uno lo hace con otro. Siempre te van a decir que hay intereses, pero de eso se trata la política" , continuó.

"Siempre hay una cuestión de beneficio, en este caso para las gobernaciones. A la senadora le toca esto porque hace mucho tiempo lo venía buscando. El diputado Fernando Iglesias venía de otro partido político y hoy es el presidente de una comisión. ¿También van a decir que lo compramos? Claro que no. Yo los veo como acuerdos y consensos, no como dádivas. En este caso no hay hecho de corrupción. Es una ventaja que el Gobierno consiguió para su pueblo ", aseveró Zago.

La aprobación de la ley y su relación con Milei

En otro tramo de la entrevista, el hoy presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, celebró la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal y explicó por qué cree que el Gobierno necesitó tanto tiempo para conseguir el aval de los legisladores.

"Veníamos buscando esta ley desde enero. Quizás hubiera sido conveniente presentar algo más acotado y manejable. Nosotros estábamos convencidos de que las reformas eran necesarias, pero a la oposición se le hacía pesado entender cómo podíamos poner sobre la mesa semejante paquete con 600 artículos", señaló.

Sobre sus idas y vueltas con La Libertad Avanza, sostuvo: "A mi no me pica el boleto nadie. Yo soy parte fundadora, si no me gusta me voy. En el 2014 me fui de Juntos. No pude lograr el objetivo de un interbloque general y grande. Acá no hay bloques amigos, nos sentamos todos a dar discusión. Las decisiones las tomo yo".

Y sobre cómo quedó su relación con el Presidente, cerró: "Con Milei me mandé dos o tres mensajes telefónicos, no está enojado conmigo".