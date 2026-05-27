La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en México es de 17.3 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.32 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización registró un leve descenso en la última semana (-0.06%) y una caída más marcada en el último año (-8.41%), indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró un sesgo bajista con 6 jornadas de caída y 4 de avance, alternando repuntes puntuales entre retrocesos; el periodo cerró con saldo negativo y volatilidad de corto plazo.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que su valor ha ido aumentando en relación con los días pasados. A lo largo de la última semana, el Dólar ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que ha generado expectativas favorables en el mercado.

Este incremento en el valor del Dólar sugiere una mayor demanda de la moneda, posiblemente impulsada por factores económicos locales o internacionales. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un fortalecimiento adicional de la moneda en los próximos días.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.