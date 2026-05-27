Este miércoles, 27 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1651 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,18%.

En la última semana, la cotización euro/dólar mostró un leve avance de 0.28%, pero en el último año acumula una variación de -0.94%, lo que sugiere debilitamiento anual pese al repunte reciente.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en comparación con días anteriores, evidenciando un incremento constante en su valor. Esta evolución sugiere que el interés y la demanda de la divisa se han fortalecido en el mercado.

En contraste, la tendencia de la moneda dólar puede observarse más estable en términos generales a lo largo de la última semana, pero el aumento reciente indica un posible retorno de la confianza en la economía.

La tendencia actual podría anticipar un giro en las dinámicas económicas a medida que los inversores ajustan sus expectativas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.93%, revela que su comportamiento es mucho más estable en el último año, en comparación con la volatilidad anual del 5.80%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.