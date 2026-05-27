Este martes, 26 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3366 (Lombriz).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 26 de mayo

1° 3366 11° 4349 2° 1969 12° 4202 3° 8535 13° 6564 4° 7472 14° 3804 5° 3057 15° 5892 6° 9269 16° 9882 7° 0953 17° 0729 8° 3087 18° 6827 9° 9801 19° 4909 10° 1589 20° 2575

¿Qué significa soñar con Lombriz?

Soñar con Lombriz suele aludir a depuración y renovación; indica que estás dejando atrás lo estancado para dar paso a un crecimiento discreto pero constante.

También puede señalar pequeñas molestias o asuntos que se arrastran en silencio; invita a atender detalles, poner límites y cuidar tu terreno personal.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.