Claudio Zuchovicki reveló qué pasará en la Argentina tras la Ley Bases: "Lo importante es..."

Luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, el analista económico Claudio Zuchovicki realizó una detallada descripción de cómo seguirá el país luego de que se consolide esta propuesta del Gobierno y para qué deben estar listos los ahorristas e inversores bajo este nuevo paradigma.

"Lo importante es lo que se evitó, no lo que se logró. Generaba la sensación de imposibilidad en avanzar, no importaba de quién fuera la culpa. Los mercados tuvieron euforia, pero limitada, porque que se aprobara era lo esperable, el problema era si no ocurría ", reveló Zuchovicki en Neura Media.

La Cámara Alta le dio media sanción la madrugada del jueves a esta iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei y los mercados reaccionaron de buena manera, pero no se dispararon las cotizaciones ni el dólar cayó desde el precio récord que alcanzó en la previa al debate.

"Ya habrá tiempo, tal vez en 2025, de aprobar todo lo que faltó en esta ley. Es importante a veces bajar de a un kilo durante las dietas que bajar diez y rebotar veinte después", consideró el analista sobre el texto final en el que quedó el proyecto.

El análisis de Zuchovicki sobre la Ley Bases

Milei y el Poder Ejecutivo pasaron de tener tres de las peores semanas de gestión a una en la que triunfaron en el Congreso, lograron que el FMI apruebe el envío de fondos, China renegoció el swap y la inflación se ubicó en 4,2% según se conoció ayer a través del INDEC.

"Es muy interesante que se logre la sonrisa, que se consolide el rebote de la economía. Hay 600 mil pymes con CUIT, 270 mil de esas pagan Ganancias, el resto pierde, hay que revertirlo. De esas, 190 tienen un juicio laboral, era importante destrabar ese miedo a tomar gente", aseguró Zucho.

Además, especificó cuáles son las implicancias económicas de esta semana: "Esto puede acelerar el levantamiento del cepo y atraer inversiones. Si entrás en este sendero, la economía empieza a generar más ingresos para reemplazar lo que ya no podes bajar del gasto. Ahora el gobierno tiene herramientas y lo que pase, es su culpa".

"Pero ahora también los bancos van a tener que trabajar de bancos, van a tener que prestar y competir, no lo tienen al Central para que les dé la plata. Los inversores también vamos a tener que prepararnos. Ya no se va a competir más por precio sino por calidad, por servicio", sentenció en el cierre.