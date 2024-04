Cómo quedó su vínculo con Milei y sospechas sobre la lealtad de otros libertarios: "Preocupa"

A menos de una semana de haber sido desplazado como presidente del bloque de La Libertad Avanza, el diputado Oscar Zago recibió a El Cronista en su despacho. Sin pelos en la lengua, el referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), narró cómo se enteró que sería reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni , dio detalles sobre los planteos "menores" que venía recibiendo por parte de los propios y aseguró que el PRO es "más incondicional" que algunos libertarios.

Asimismo, desde el tercer piso del Palacio del Congreso, el diputado nacional aseguró que su relación con el presidente Javier Milei sigue "intacta" tras su desplazamiento y defendió a rajatabla haber mantenido a Marcela Pagano como candidata a presidenta de la comisión de Juicio Político -que desencadenó su desplazamiento.

Por último, Zago, que se definió como un "soldado del Presidente", puso en dudas que la hermana de Milei y secretaria General de la Presidencia, Karina, haya estado detrás de su salida. Sin decirlo, apuntó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por sus últimas declaraciones a la prensa.

-¿Cómo se tomó la noticia de que no iba a ser más presidente del bloque de La Libertad Avanza? ¿Esperaba esa decisión por parte de sus compañeros?

-No, no sé, yo estaba absolutamente tranquilo y, la verdad. Primero que no me enteré de la convocatoria, y después, me enteré creo que por un tuit, alguien me dijo que había un tuit diciendo que Bornoroni era el nuevo presidente y bueno, bienvenido sea.

-O sea, hubo una reunión de bloque que no fue convocada por el Presidente del bloque y ni siquiera estaba al tanto....

-Correcto. Porque si me lo hubiesen pedido, la hubiese convocado como convoqué la anterior, sabiendo que había malestar. Se ve que no querían que esté presente o algo por el estilo.

-¿Y a qué le atribuye la decisión de que lo hayan desplazado de la presidencia del bloque?

-Deben haber sido las mismas cuestiones que venían criticando. Creo que eran cuestiones menores, pero tienen todo el derecho a tener esa actitud. Uno tiene que atender temas mayores, no menores... Así que bueno, en ese caso, nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, a ir para adelante, a seguir tratando temas serios, que le están pasando al Gobierno y a la nación.

-Pero, ¿por dónde iban esos planteos "menores"?

-Planteos menores, como por ejemplo que no los había invitado a algún lugar, o saludado "cordialmente". La verdad, temas tan menores que a veces son insignificantes. Por ahí son temas más para reprochar. Pero además, no soy maleducado, porque trato de ser amable con todo el mundo. He atendido a diputados sábados y domingos, he ido a lugares donde quizás no tenía por qué haber ido, he abierto puertas de mi casa. Así que, mi conciencia está siempre tranquila.

-Su desplazamiento se dio horas después del escándalo en Juicio Político, donde sostuvo la postulación de Marcela Pagano como presidenta... ¿no fue ése el verdadero motivo?

-Puede ser que haya contribuido al malestar, pero yo estoy con la conciencia muy tranquila. Hicimos lo correcto, lo que correspondía, ante el peligro de que podíamos haber perdido la presidencia de la comisión de Juicio Política, y la retuvimos.

-¿Disiente con Martín Menem, que plantea que esa reunión de comisión no existió y que Marcela Pagano no es autoridad?

-Puede ser. Eso no es que lo siento, sino que creo que hicimos lo correcto. Quizás se pudo haber equivocado el presidente. Acá se han equivocado. Acá hay grandes discusiones a la hora de interpretar los reglamentos, pero considero que no cometí ningún error. Los demás tienen todo el derecho a creer que tienen razón. Me parece que, en ese caso, tendría que analizar la cosa y, lo principal, no se puede suspender una reunión un minuto antes.

-¿Estaba al tanto de que había ruidos en torno a la postulación de Pagano?

-El sábado previo hablé con el Presidente. Esto empezó el martes a la mañana. Y yo pensé: "¿Cómo que "no", si a mí no me llamó para decirme que "no"?" Todo esto una hora antes de la comisión. En todo caso, la hubiesen llamado a Marcela Pagano, me parece una falta de respeto. Le hubiesen dicho que había que sustituirla. Creo que acreditaron que "no había consenso". Yo pregunto: "¿Hubo consenso para las otras comisiones o se decidió de la misma manera que se decidió el resto?" En ningún lado se votó ni se consensuó. Se habla, se dialoga, se charla, pero ¿por qué con uno sí y con los demás no?

-¿Y qué cree que hay detrás del nombre Marcela Pagano?

-No lo sé, pero hay que preguntárselo a los actores que tienen algún tipo de inconveniente, yo no lo sé.

-Cuesta imaginar que los diputados de la Libertad Avanza, por sí solos, hayan decidido desplazarlo de la presidencia. ¿Cree que hubo alguien por detrás? Se habla de Karina Milei, de Martín Menem...

-No, yo creo que no, de ninguna manera. Yo tengo buen trato. Tener buen trato no significa llevarme bien en el 100% de todo

-¿Con quién?

-Con todo el mundo. En este caso que vos mencionás, con Karina Milei. Que llamó o no llamó... el diputado Menem lo dijo en un medio periodístico. Dijo que de ninguna manera lo llamaron para bajar a la diputada Pagano ni al diputado Zago. Conmigo tampoco habló, así que, de mi lado, no tengo ningún diálogo ni nada que decir.





La ruptura del MID y la relación con el PRO

-A las pocas horas, conocimos a través de una nota que el MID armaba un bloque aparte pero su intención siempre fue conformar un interbloque con La Libertad Avanza, ¿por qué esa decisión de armar "rancho aparte"?

-Era un trabajo que tenía previsto como presidente para iniciar después de la Ley de Base y de la conformación de comisiones. Mi intención era conformar una mesa, que sea con un interbloque donde íbamos a tener un presidente de cada partido que integra LLA y, después, tratar de abrir las puertas para los futuros diputados o partidos grandes, como UCR, PRO, Peronismo, Hacemos, Coalición Cívica, lo que fuese. ¿Por qué? Porque el Presidente, el 1° de marzo, nos convocó a un gran pacto el 25 de mayo, y mi camino era en el mismo sentido: elevar una propuesta y dejar abierta la puerta. Era mi trabajo, no lo pude terminar de hacer.

Comunicado del MID.

-Y cuando planteaba esto de armar un interbloque para que justamente puedan sumarse otros partidos, ¿había resquemores o rechazos por parte de alguno de los sectores de La Libertad Avanza por temor a perder protagonismo?

-No sé, hay sectores que pueden tener problemas. Desde mi lado, desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, no hay ningún problema. Estamos abiertos al diálogo, a incluirnos. El desafío es saber cómo un peronista, un radical, un desarrollista, un socialista o lo que sea, podemos confluir y congeniar con ideas nuevas, revolucionarias.

-¿Tuvo respuesta por parte de las autoridades de la Cámara, a la nota en la que plantea armar un interbloque con La Libertad Avanza?

-No, todavía no. Creo que esta semana deberían tener una reunión, me parece que ya están convocados.

-Se habló en un momento que parecía inminente una convergencia con el PRO. ¿Qué pasó?

-Mi estrategia era la misma que la del Presidente, abrir los brazos para decir: "Sentémonos en la misma mesa discutamos con todos los sectores". Ya sea con el PRO, que hoy es un aliado incondicional, más incondicional que algunos propios, puros, que tienen algún resquemor o algo por el estilo y empiezan a pensar: "Bueno, esto conviene, esto no conviene".

-¿Le preocupa que los 41 diputados no sean "orgánicos"?

-Siempre preocupa. Por eso yo lo dejo en claro por nota. Porque a las palabras a veces se las lleva el viento. Nosotros tres, que somos del Movimiento de Integración y Desarrollo, somos soldados del presidente Javier Milei. Estamos acá y vinimos a trabajar para tener la amplitud que necesita un espacio de crecimiento, para tener un país que está anclado y no arranca. La propuesta que nos hizo el Presidente el 1 de marzo es el puntapié inicial para que la Argentina tenga un desarrollo mucho más rápido de lo que podemos hacerlo cuando somos muy pocos.

-¿Es erróneo pensar que algunos libertarios no querían confluir con el PRO?

-No, puede ser. Cada uno tiene su forma de pensar y me parece que puede ser que tengan resquemores. Puede venir alguien con ganas de conducir y que ocupe nuestro lugar. Por eso yo estaba dispuesto.

Zago y Menem durante el debate de la ley ómnibus.

-En estos días, su despacho fue noticia. ¿Se atrincheró?

-¿Vos viste lo que es este despacho? ¿Viste dónde estamos? En el tercer piso, hace tres días que llueve. ¿Viste cuántos baldes hay en mi pasillo para entrar acá? Tengo que venir esquivando tachos por las goteras. Una persona seminormal, ¿se puede atrinchar en este despacho o pediría un despacho nuevo? Quizás me quieren dar un despacho mejor. Bienvenido sea. Prefiero atrincherarme en la plaza con cuatro cartones y no lo hago.

-¿No lo viene a buscar nadie de seguridad para que desaloje el lugar?

-No. Mi despacho está siempre abierto. Si quieren les dejo la llave. Además, tienen la llave abajo, en Seguridad. Pueden venir a la hora que quieran.





El vínculo de Zago con Javier Milei

-¿Habló con el presidente Javier Milei después de su desplazamiento?

-Crucé un solo mensaje con Javier Milei.

-¿Y cómo está la relación?

-Mi relación está intacta. Yo no molesto al Presidente absolutamente para nada. Tiene muchos más problemas que yo, que son estas pavadas, temas internos.